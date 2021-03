Vstanou Oasis z popela? Bratři Gallagherové se usmířili a založili filmovou produkční společnost

LONDÝN Dlouholetá a pověstná nevraživost bratrů Liama a Noela Gallagherových, zakladatelů kultovních Oasis, je pověstná. Nyní to ale vypadá, že se bratři konečně usmířili. Založili spolu totiž filmovou společnost Kosmic Kyte. Fanouškům to dává naději, že se dočkají i oživení samotné kapely.

Filmová společnost Kosmic Kyte je zatím záhadou. Nemá totiž žádné veřejné plány. Uvádí jen, že jejími dvěma řediteli jsou bratři Gallagherové. Liam Gallagher na svůj Twitter napsal: „Budeme dělat filmy a uděláme ze mě velkou filmovou hvězdu, však to znáte.“

Vypadá to, že se Gallagherovi konečně usmířili, což znovu dává fanouškům naději na znovuzrození Oasis. Když se totiž v roce 2009 skupina rozpadla, oba bratři se začali nenávidět a navzájem se v médiích osočovali.

Noel Gallagher o svém bratrovi prohlásil, že je to „muž s vidličkou ve světě plném polévek.“ Liam to svému bratrovi vrátil tím, že ho i s jeho manželkou Sarou McDonaldovou veřejně přirovnal k dvojici skutečných sériových vrahů, Freda a Mary Westových. Ti 20 let terorizovali anglické hrabství Gloucestershire a mají na svědomí minimálně 12 obětí.

V roce 2018 ale návrat kapely vypadal nadějně. Hovořilo se o tom, že bratři konečně zakopali válečnou sekeru. Liam napsal na Noelův Twitter: „Pojďme dát velký Óčko (Oasis, pozn. aut.) zpět dohromady a přestaňme se navzájem vysí*at. Drinky jsou na mě.“

Hned rok nato ale došlo k dalšímu konfliktu. Noel vyhrožoval žalobou Liamovi kvůli tomu, že chtěl ve svém dokumentu As it is (Tak, jak to je) použít hudbu Oasis bez Noelova svolení.

Skupina Oasis vznikla v Manchesteru v roce 1991. Hlavní dvojicí pětičlenné kapely byli právě bratři Liam a Noel Gallagherovi. Hudební svět si podmanila hity jako Wonderwall, Don´t look back in Anger, The Importance of Being Idle nebo Champaigne Supernova. Jejich druhé a nejznámější album (What’s the Story) Morning Glory? vydané v roce 1995 bylo roku 2010 vyhlášeno nejlepším britským albem čtvrtstoletí. Do svého rozpadu skupina vydala sedm studiových alb.



Po rozpadu Oasis v roce 2009 se oba bratři vrhli na sólové dráhy. Noel slaví úspěchy s kapelou Noel Gallagher’s High Flying Birds, se kterou před měsícem vydal studiové album Blue Moon Rising. Liam Gallagher koncertuje jen pod svým jménem. Předloni se představil v Praze v rámci festivalu Metronome.