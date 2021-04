Vtipný Švejk, rozpustilý Belmondo nebo drsný Lundgren. Co si pustit v televizi na Velký pátek?

PRAHA Na co se podívat v televizi na Velký pátek? Server Lidovky.cz vám přináší pět tipů.

O zatoulané princezně

Prima, 13:45

Princezna Jůlinka udělá všechno proto, aby se nemusela vdávat. Klidně i z království uteče do světa. Tam ale potká cirkus a v něm okouzlujícího artistu Františka Kuldana. Podaří se princezně a jejím kamarádům zachránit jeho život, když půjde do tuhého?

Dobrý voják Švejk

Prima, 15:50

Klasiku asi netřeba představovat. Letos navíc uplynulo 100 let od prvního vydání Švejka. Putování „nejčeštějšího Čecha z Čechů“ v režii Karla Steklého a ve skvělém provedení Rudolfa Hrušínského pobaví vždy.





Manželé z roku II

ČT2, 20:00

Nicolas Philibert byl nalezenec. Vyrostl v rodině obchodníka s vínem v Nantes Gosselina. Když dospěl, oženil se s jeho dcerou Charlottou. Bylo to 16. února 1786. Ctižádostivé a domýšlivé dívce však prostý Nicolas nestačil, a zakoukala se do bohatého barona. Žárlivý Nicolas barona zabil, a nezbylo mu, než si zachránit život útěkem do Ameriky. Jeho následná dobrodružství jsou rozpustilá!



Asterix a Olympijské hry

Prima Cool, 20:15

Tentokrát diváky čeká příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa. A při tom všem se odvážný mladý Gal Alafolix vášnivě zamiluje do řecké princezny Iriny. Spolu s Asterixem a Obelixem a za pomoci jejich čarovného elixíru se vydá do Řecka s cílem vyhrát nejen Olympijské hry, ale i srdce princezny Iriny. Střetává se tu však se zlomyslným Brutem, synem Césara, a jeho týmem, který je, zdá se, silným soupeřem. Jak je všeobecně známo, čarovné elixíry jsou na Olympijských hrách zakázané, ale Asterix už má plán, jak opět zvítězit...



Přímý kontakt

Prima Max, 22:45

Mike Riggis (Dolph Lundgren) je prostě drsňák. Teď sedí ve vězení, ale dostane možnost získat svobodu - musí zachránit Američanku z držení nelítostných teroristů. Když se mu to podaří, zjistí, že to celé byla jen bouda a Riggs má teď další kupu problémů. Kromě teroristů už jde po něm i americká vláda...