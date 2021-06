Vůdkyni běloruské opozice zahrají na Kampě David Koller nebo Katarzia

PRAHA Koncert na podporu běloruské opoziční političky Svjatlany Cichanouské, nazývané exilovou prezidentkou, dostal titul Hrajeme za svobodné Bělorusko. Uskuteční se v úterý 8. června od 18.30 na Kampě před Mlýnskou kavárnou a Cichanouská účastníky osobně pozdraví.

Během dvouhodinové akce vystoupí hudebníci David Koller a Michal Pelant, slovenská alternativní písničkářka Katarzia, skupina Ahmed má hlad, jež právě před patnácti lety v Bělorusku vystoupila, dále běloruský akordeonista žijící v Praze Aliaksandr Yasinski, bratři Škljodovi, zpěvačka Bára Zmeková a britský písničkář James Harries. Vedle Svjatlany Cichanouské promluví i další osobnosti běloruského exilu. Setkání bude moderovat herec Tomáš Měcháček.

Organizátoři z občanského sdružení Opona chtějí prezidentce Cichanouské symbolicky předat Knihu za svobodné Bělorusko se vzkazy od českých umělců, vědců, sportovců a dalších osobností. Kniha bude k dispozici veřejnosti k podpisu v Mlýnské kavárně na Kampě v pondělí 7. června a v úterý 8.června, vždy mezi druhou a čtvrtou hodinou odpolední. K podpisu knihy budou vyzvání také návštěvníci úterního koncertu.

Organizátoři z občanského sdružení Opona chtějí vyjádřit podporu všem Bělorusům, které režim prezidenta Lukašenka buď násilím umlčel, nebo vyhnal za hranice, a zvou na Kampu všechny lidi, kterým to není lhostejné.

„Máme to štěstí, že jsme velkou část svého života vyrůstali už v demokratickém světě,“ říká kavárník Martin Kotas, člen sdružení Opona. „Zároveň však máme v živé paměti období nesvobody, okupace a útlaku, kdy jsme byli nucení žít ve strachu a ve lži,” dodává.

„Jen několik málo hodin jízdy od našich východních hranic jsou lidé pronásledováni, zatýkání a mučeni výhradně pro svůj odlišný názor, podobně jako v Česku v dobách komunistické diktatury,“ připomíná Michaela Stoilova, mluvčí za organizátory kolem sdružení Opona. „Někteří z těch, které jsme oslovili, aby přišli podpořit náš koncert, se odmítli zúčastnit v obavách, že by se Lukašenkův režim mohl mstít na jejich blízkých, co zůstali doma. I to ukazuje, jak neobyčejně krutá vláda v současnosti v Bělorusku panuje,“ uvedla Stoilova.