Vůně inkoustu. Ve hvězdně obsazené novince Wese Andersona ožijí příběhy z novin

LOS ANGELES Oceňovaný režisér Wes Anderson zavede diváky ve filmu The French Dispatch do malé redakce amerických novin tohoto jména. Stylizovaný snímek, ve kterém budou hrát hlavní roli články a glosy z novinových stran, zamíří do kin už příští rok.

Snímek by měl být takovým milostným dopisem malé skupině amerických novinářů z fiktivního deníku The French Dispatch. Ti neúnavně tvoří své články v taktéž fiktivním francouzském městě někdy na počátku dvacátého století. Pod rukama filmařů ožijí příběhy, které jsou na stránkách deníku publikovány. Jak je u Andersonových filmů zvykem, ohromným tahákem bude i hvězdné obsazení. Ve filmu se objeví Bill Murray, Owen Wilson, Benicio Del Toro, Frances McDormandová, Adrien Brody, Timothée Chalamet, Léa Seydouxová, nebo Tilda Swintonová.

Americký režisér Wes Anderson je ve světě filmu považován malé zjevení. Všechny jeho film se vyznačují atmosférou a velmi vizuálním stylem vyprávění. Charakteristické jsou pro něj také velmi suchý humor a netradiční rámováním kamery. Díky této kombinaci se neustále pohybuje na hraně mezi klasickým a uměleckým (artovým) filmem. Mezi jeho nejúspěšnější snímky patří Psí ostrov (2018), Grandhotel Budapešť (2014) a Fantastický pan lišák (2009).