Výběr pro nerozhodného diváka. Netflix v Česku spustil funkci ‚něco přehrát‘

PRAHA Streamovací služba Netflix i v Česku spustila funkci, jež si dává za cíl doporučit seriály a filmy nerozhodným divákům na základě algoritmů a předchozího sledování.

Průměrný divák stráví podstatnou část svého volného času výběrem toho, co vlastně bude sledovat. Nová funkce Netflixu by mu měla pomoct.

„Někdy se vám prostě nechce nic řešit. Třeba v pátek večer po těžkém dni v práci. Lednička je plná dobrot, ale vy jste bez nápadu. Nebo si chcete něco pustit s dětmi, ale ne a ne se dohodnout, co by to mělo být. Známe to všichni,“ říká v oficiálním vyjádření firmy Cameron Johnson, ředitel pro inovace produktů.

„Proto jsme vymysleli funkci ‚něco přehrát‘, která se výborně hodí vždycky, když si chcete jenom udělat pohodlí a dívat se,“ dodává. Funkci lze v rozhraní Netflixu nalézt na několika různých místech včetně hlavní obrazovky.



Netflix si kromě úspory času od funkce slibuje i to, že se k divákům dostanou i filmy a seriály, k nimž by se za běžných okolností diváci ani nedostali, případně že by je ani nenapadlo se na ně podívat.