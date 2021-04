Vychází všechno o Vlastovi Burianovi i od něj

V pátek 9. dubna uplyne 130 let od narození slavného komika Vlasty Buriana a zároveň si připomínáme 90 let od vzniku pražské scény v Jungmannově ulici, kde jako první působilo Divadlo Vlasty Buriana (nyní Divadlo Komedie). U příležitosti těchto výročí vydává Supraphon audioknihu Vlasta Burian – Život za smích.

Stejnojmenná životopisná kniha filmového historika Pavla Taussiga v audiopodobě ožila hlasy herců Radúze Máchy, Václava Jílka a Vladany Broukové. Taussig se v ní věnuje nejen období vrcholné slávy Vlasty Buriana, ale i jeho krutému pádu z výšin po roce 1945, kdy zostuzený a zatracovaný král komiků působil jako pomocná síla na krkonošské boudě.

V bonusové části audioknihy máme možnost poslechnout si šestačtyřicet výstupů, písní a skečů Vlasty Buriana tak, jak zůstaly zachovány na gramodeskách Ultraphonu a Supraphonu z let 1923 až 1957. Unikátně se tak nabízí příležitost vyposlechnout si činorodost hvězdného komika let třicátých a porovnat ji se zlomeným zrazeným umělcem let padesátých.

Připomeneme si ikonické filmové písničky jako C. a K. polní maršálek, Anton Špelec – ostrostřelec, To neznáte Hadimršku nebo Přednosta stanice, a také nejslavnější Burianovy scénky jako je Smích, Italská opera, Vařím si vejce na měkko, Zamotané příbuzenstvo nebo Starý Berounský.