Vydavatelství Indies slaví třicetiny. Nejlepší album pro ně natočila Iva Bittová

Oslava 30. výročí založení nejvýznamnějšího domácího nezávislého hudebního vydavatelství není pouhý "firemní večírek". Jde o mimořádnou kulturní událost.

V rámci třicetin Indies proběhne 14. února v brněnském Sono Centru jednodenní festival, zahrnující i mimořádná vystoupení zřídka hrajících či dávno neexistujících kapel. A také výstava v pražském Pop Museu, která potrvá do 28. dubna. V neposlední řadě vycházejí rozhovory, zpětné recenze i odborné ankety, hodnotící význam labelu.

Po svém vzniku v roce 1990 začali Indies Records především zaplňovat vydavatelské vakuum, vzniklé za totality. Brněnský label publikoval nahrávky rockové alternativy, která by za komunistického režimu neprošla cenzurou. Brzy však rozšířil záběr i na folk, folklór, world music a vůbec hudbu svébytnou, často žánrově těžko zařaditelnou.

Mapa české hudby

Roli ve vyplňování edičních děr v nabídce muziky ovšem nezávislé vydavatelství, v roce 2007 rozdělené na dceřiné značky Indies MG, Indies Scope a Happy Trails, nepřestalo plnit nikdy. Se skutečným nadšením se stará o šíření tzv. menšinových žánrů, které z ekonomických důvodů nezajímaly a nezajímaví „velké“ gramofirmy. Přitom obchodní úspěchy Indies, včetně průlomu na zahraniční trh například s tituly Ivy Bittové, Gipsy.cz či řadou folklorních a lidovou hudbou ovlivněných nahrávek dokazují, že označení „menšinové žánry“ mnohdy pořádně klame.

Nikdy přitom nepřestalo platit původní motto vydavatelství „vydávat jen takovou hudbu, jakou posloucháme i my sami“. Tedy vybranou s vytříbeným vkusem. Jistě, posluchači se zdaleka nemusí líbit vše, co v katalogu více než osmi stovek alb s etiketou Indies najde. Vždy však má záruku, že žádný s titulů nespatřil světlo světa pouze s vidinou zisku, kvůli kterému by dramaturgové museli mhouřit oči nad uměleckou (ne)kvalitou a podbízivostí.

Podíváme-li se na seznam umělců, kterým Indies pomohli na cestě k publiku, je jasné, že bez přínosu brněnské značky by mapa zdejší moderní, zdaleka nejen alternativní hudby byla mnohem chudší. Vycházela a vycházejí tu alba Radůzy, Tara Fuki, Filipa Topola a Psích vojáků, Zuzany Navarové, Trabandu, Hradišťanu, Jana Buriana, Jiřího Dědečka, Žambochů, Kapitána Demo.

Ale také plejáda méně populárních, ovšem umělecky cenných nahrávek Rale, Boo, Maraca, Majerových brzdových tabulek a Petra Linharta, Al-Yaman atd. Přesvědčivé a zároveň organizačně schopné muzikantské talenty by se jistě prosadily i bez podpory brněnských vydavatelů, leckoho by však absence zájmu spřízněných duší ve vydavatelské sféře odradila. S tím souvisí další přínos labelu, v šoubyznysu jev docela vzácný. Umělci bývají hrdí, že publikují právě u Indies, a značce důvěřují stejně jako posluchači.

Odborná anketa, kterou k jubileu uspořádal kulturní magazín UNI v rámci speciálního čísla věnovaného Indies, o důležitém vlivu labelu na obohacení zdejšího hudebního spektra názorně vypovídá. Hlasování čtyřiceti renomovaných publicistů tří generací vypíchlo tucet alb, která přestavují nezpochybnitelné umělecké milníky.

První příčku ankety obsadila nadčasová nahrávka nadnárodního významu, Bílé inferno (1997) Ivy Bittové a Vladimíra Václavka. V žebříčku nechybí Barvy všecky (2001) Zuzany Navarové, O slunovratu (1999) Jiřího Pavlici a Hradišťanu, oficiální debuty Radůzy (Andělové z nebe, 2001), Tara Fuki (Piosenki do snu, 2001) a Meat-House Chicago I.R.A. (Steak!, 1991), možná nejlepší titul Trabandu Hyjé! (2004), Zuby nehty a jejich druhá deska Král vysílá své vojsko (1995), hned dvě alba Psích vojáků a celá reprezentativní edice Antologie moravské lidové hudby, vydávaná v letech 2011 až 2018.

HC, blues, folklór i písničky pro děti

Oslavy třicetin kulminují brněnským koncertem v sále Sono Centra, jehož program je skutečně unikátní. Především se pro tuto příležitost dá po více než dvaceti letech nečinnosti dohromady hardcoreová kapela Meat-House Chicago I.R.A., jejíž album Steak! bylo vůbec prvním titulem s etiketou Indies. Stejně výjimečné, byť konané „pouze“ sedm let od rozpadu, bude i show Nuck Chorris Gangu, kombinujícího blues s rapem. Skupina Květy sice naštěstí nadále funguje, ale jen pro tuto akci se vrátí na scénu v sestavě s bývalými členy a hosty. Ojedinělý program chystá i svébytné duo DVA.

Do jediného odpoledne nelze natěsnat celou šíři záběru tří dnešních značek pod hlavičkou Indies, přesto se dramaturgové postarali o reprezentativní vzorek. Během více než sedmihodinového programu se na dvou scénách vystřídají také s jazzem koketující -123min, legenda alternativního rocku Zuby Nehty, BraAgas, spojující ve svém repertoáru středověkou hudbu, sefardské písně a folklor skandinávský, balkánský i domácí, nebo bluesrockoví Band Of Heysek.

Během programu pokřtí nové album Horňácká cimbálová muzika Kubíci. A stejně jako vydavatel oslaví 30 let existence také slovenská bluesová skupina ZVA 12-28 Band. Protože v posledních letech patří do záběru Indies také vkusná hudba pro děti, nemůže chybět představení projektu Bombarďák.