Výhra kontroverzního filmu nebo tajný moderátor. Co se dá čekat od letošních Oscarů?

LOS ANGELES Letošní Oscarový galavečer má potenciál se od předešlých razantně odlišovat. Podívejte se, na co se mohou diváci těšit.

Loňské Oscary měly nejnižší sledovanost od roku 1929. Americká Akademie filmového umění a věd si letos přichystala řadu změn. O některé se ale ani sama nezasadila. Co mužou diváci čekat od letošního ročníku?

Bez vtipů

Naposledy byl Oscarový galavečer bez moderátora v roce 1989 moderátor je tím, kdo propojuje jednotlivé kategorie a atmosféru hustou očekáváním zlehčuje svými vtipy. Letošním moderátorem měl být herec Kevin Hart, ale ten se funkce dobrovolně vzdal kvůli svým homofobním výrokům na sociálních sítítch. Nepodložené teorie ale spekulují o tom, že Oscary mají nakonec mít tajného moderátora. Tím nemá být nikdo jiný, než herečka Whoopi Goldbergová.

Větší hudební show



Co ale Oscarům chybět nemá, tak to jsou velkolepá hudební čísla. Je tradicí, že všicheny nominované skladby v kategorii Nejlepší filmová píseň budou předvedeny živě. Vrcholem večera má pak být vystoupení hudební skupiny Queen s jejím současným zpěvákem Adamem Lambertem. Snímek Bohemian Rhapsody o skupině Queen je letos nominován hned na pět zlatých sošek.

Vyhraje Černý panter?

Šanci na výhru Oscara za nejlepší snímek má i komiksová podívaná Black Panther režiséra Ryana Cooglera. Ta byla vůbec jako první komiksový snímek v historii v této kategorii alespoň nominovaná. I tak se ale Black Pantherovi nevyhly určité kontroverze - akademie v září minulého roku uvažovala právě kvůli němu o zřízení zcela nové kategorie, ve které by sošku získaly populární snímky. Nakonec ale bylo po nelichotivé zpětné vazbě fanoušků od nápadu upuštěno. Snímek tak nakonec soutěží v hlavní kategorii, ale i to vzbuzuje otázky. Black Panther sice slavil úspěch u diváků a kritiky, ale v porovnání s ostatními filmy v této kategorii jde o spíše průměrný a tuctový „akčňák“. Jeho výhra by tak podle mnohých znamenala spíše vítězství politické korektnosti nad kvalitou filmu.