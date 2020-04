Výlet do okupované Francie. Čtvrť Montmartre uvízla kvůli karanténě ve čtyřicátých letech minulého století

Černá komedie režiséra Fred Cavayého (Limit, Tři dny ke svobodě) Adieu Monsieur Haffmann vychází z populární francouzské divadelní hry. Ta vypráví o židovském klenotníkovi Josefu Haffmanovi, který se snaží zachránit před nacisty. Poprosí proto svého zaměstnance a přítele Pierra Vignaeua, aby obchod vedl místo něj, zatímco on se ukryje v bezpečném místě ve skladu. Jenže za války jsou i ta nejlepší přátelství vystavena mnohým zkouškám.

Štáb právě finišoval natáčení, když přišlo razantní vládní nařízení o karanténě. Filmaři pobalili jen to nejnutnější a nechali Montmartre (hlavně ulice Rue Berthe a Rue Androuet) ve stavu jako za nacistické okupace.



Kromě propagandistických plakátů plných francouzských a německých hesel je v ulicích k vidění například výrobce zrcadel, obchod s korzety, opravna obuvi a samotné klenotnictví hlavní postavy, kterou ve filmu ztvární populární francouzský herec Daniel Auteuil (Zaujetí, Válka policajtů).

Nacistická okupace Paříže probíhala od 14. června 1941 do 24. srpna 1944. Francie jako taková existovala pouze jako loutkový stát pod vedením maršála Pétaina. V Paříži pod nadvládou nacistů probíhaly denně policejní razie proti židovským obyvatelům. Město bylo také velmi oblíbené jako místo rekreace pro nacistické důstojníky.

Just in case quarantined Paris wasn’t disorientating enough: my neighbourhood was being used as a film set when the lockdown hit. Now the whole block has been left frozen in 1941 pic.twitter.com/TOPHuX5agT