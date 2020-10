Výlet do Saint Tropez? Tata Bojs se v novém klipu stylizují do legendárních Kraftwerk

RAHA Populární česká kapela Tata Bojs vydá v listopadu po dlouhých pěti letech nové album. Jeho druhou vlaštovkou je singl Kraftwerk In Saint Tropez. Kromě netypické angličtiny se klip vyznačuje právě netypickou proměnou v německou legendu.

„Samo o sobě je to celkem absurdní téma. Představa, že Kraftwerk se jedou slunit na francouzskou riviéru, zní legračně. A protože máme rádi kontrasty, přišlo nám dobrý udělat tu písničku hodně ‚nekraftwerkovskou‘. Po relativně seriózních Zvonech nám přišla tahle ‚bezstarostná jízda‘ jako ideální kandidát na druhý singl z desky,“komentuje výběr písně frontman Milan Cais.

Text je pro mě taková popkulturní fantazie. Nepíšu v něm ani tak o Kraftwerk samotných, spíše si pohrávám s jejich mýtem. Skoro jako by to byly pohádkové postavy. Ty se v písničce potkávají s dalšími ‚nadpřirozenými‘ hrdiny a popkulturními fenomény. Ten nápad ze mě vypadl automaticky v angličtině. Rozhodně jsme se ale nesnažili znít jako rodilí mluvčí,“ popisuje píseň Mardoša, autor textu.



„Během jednoho dne máte na chvíli možnost si vyzkoušet, co vás zřejmě čeká za pár let. A nejhorší na tom je, že už to možná ani nebude dlouho trvat,“ komentuje proměnu Cais. „Je to docela věda, když z vás má být děda,“ dodává Mardoša.



Tu Tata Bojs představí naživo svým početným fanouškům v první polovině příštího roku na speciálním turné o deseti zastávkách, včetně výpravné show a křtu v pražském O2 Universum, která je plánována na 31. března 2021.