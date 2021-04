Vyprodaný festival Rock for People se kvůli pandemii neuskuteční. Posouvá se na příští rok

HRADEC KRÁLOVÉ Populární žánrový festival Rock for People na sociálních sítích oznámil, že se kvůli pandemické situaci letos neuskuteční. Pořadatelé místo toho slibují menší akce. Nový termín Rock for People je tak 16. až 18. června 2022.

Green Day, Fall Out Boy, The 1975, Weezer, Skillet nebo Black Veil Brides. To jsou jen některé z kapel ohlášených na letošní ročník hudebního festivalu Rock for People, který se každoročně koná u Hradce Králové. Akce se ale z pandemických důvodů přesouvá až na příští rok.

Pořadatelé nicméně slibují, že se až se dozví přesné podmínky pořádání akcí, uspořádají v areálu menší hudební setkání v duchu festivalu.



“Nevzdáváme se a chystáme letos tak trochu jiný Rock for People, abychom fanouškům i sobě umožnili odreagování se od nelehkých časů. Hned jak bude jasné, za jakých podmínek lze akce pořádat, oznámíme detaily,“ oznámil ředitel festivalu Michal Thomes webu Musicserver.cz.



Všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. V případě vrácení se zájemci mohou ozvat na emailovou adresu vstupenky@rockforpeople.cz.

Festival Rock for People se ze stejného důvodu nekonal ani minulý rok. Místo něj ale organizátoři uspořádali několik alternativních akcí včetně festivalu ve virtuálním prostoru nazvaném Rock for People In the Game.