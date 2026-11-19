Producent filmu Ctibor Pouba prozradil, že závěrečný díl bude návratem ke starému Vyšehradu, k původním postavám, fotbalu a především k přátelství. Diváky by měl snímek znovu potěšit svérázným humorem z fotbalového prostředí a především nerozlučnou dvojicí Laviho a jeho agenta Jardy v podání Jakuba Prachaře.
Třetí díl filmu zakončí původně seriálový fenomén, který si fanoušci díky jeho neortodoxnosti a humoru za jednu dekádu oblíbili. „Je to prostě takový návrat domů po všech stránkách,“ okomentoval třetí díl Jakub Prachař.
Závěrečný snímek filmové trilogie navazuje na předchozí části Vyšehrad: Fylm, jenž se stal nejúspěšnějším českým snímkem roku 2022, a na jeho pokračování Vyšehrad Dvje, který stál v roce 2025 na špici nejnavštěvovanějších domácích snímků.
„Máme rádi trilogie, Vyšehrad je naše srdeční záležitost a chceme ten příběh zakončit s láskou k tomu, co jsme tady deset let budovali. Co se týče scénáře, u trojky jsme si dali opravdu záležet, aby z toho byl cítit návrat ke kořenům,“ slibuje Jakub Štáfek, představitel Laviho, spolurežisér a spoluproducent filmu.
„Po výpravnějším a žánrově rozvolněnějším druhém dílu jsme se rozhodli vrátit k tomu, co podle nás tvoří samotnou podstatu Vyšehradu – a to přátelství Laviho a Jardy, které, byť je specifické a bizarní, tak rozhodně existuje a vstupuje do své poslední, skutečně upřímné, tím pádem ale i velmi křehké fáze,“ vysvětlil režisér filmu Martin Kopp.
Do hry se vrátí řada nezaměnitelných postav, jako je trenér Žloutek, majitel SK Slavoj Vyšehrad pan Král nebo svérázná Laviho manželka manželka Lucie. Roli si připíšou také postavy z reálného sportovního prostředí jako Patrik Berger, Václav Kadlec, Jaromír Bosák nebo Roman Bednář.
„Říkal jsem si, že konečně zažijou pořádný trénink. V těch zahraničních klubech asi nic moc, tady na Slavoji jim dám do těla,“ vzkázal během natáčení fotbalovým profesionálům trenér Šebek v podání Lukáše Vaculíka.
„Trojka je víc návrat k původnímu seriálu a k jedničce. Je to návrat i k původním postavám. V trojce se objeví celá řada lidí, kteří si prošli jak seriálem, tak i prvním dílem,“ nechal se slyšet Jakub Štáfek.
Tvůrci zároveň zůstávají věrní místům, která k Vyšehradu neodmyslitelně patří. Natáčení se ve velké míře odehrávalo v Praze a na lokacích spojených s prvními díly. Vedle známého prostředí však nabídne i nové pohledy do života vyšehradského klubu.
Vedle sehrané dvojice nadutého fotbalisty a sportovního agenta se ve filmu dále představí třeba Šárka Krausová, již zmíněný Lukáš Vaculík, Ondřej Pavelka, Miroslav Hanuš, Jaroslav Plesl, Jiří Ployhar, David Novotný, Ivana Chýlková, Leoš Noha, Jan Kraus a mnoho dalších. Po postprodukci dorazí snímek do kin v průběhu příštího roku.