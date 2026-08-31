„Zájem o účast je u pardubických fanoušků enormní. Produkce doufala v pět stovek, vstupenku zdarma už si přes náš ticketingový systém vybralo přes tři a půl tisíce fanoušků,“ říká marketingový ředitel klubu Daniel Palaščák.
Odpolední blok odstartuje ve 14 hodin a bude trvat přibližně čtyři hodiny. Fanoušci však nebudou jen sledovat natáčení filmového zápasu mezi Pardubicemi a Vyšehradem. Pauzy mezi jednotlivými scénami zpestří vystoupení rapera a stand-up komika Vojtaana, který je autorem ikonického soundtracku Vyšehradu.
Celá akce se uskuteční v klasickém režimu ligového zápasu, k dispozici tak bude občerstvení i doprovodný program.
„Fanoušci nebudou natáčení jen tiše sledovat, naopak se na pokyny režiséra aktivně zapojí do fandění a vytvoří ligovou kulisu. Když budou mít štěstí, mohou se objevit i ve finálním filmu,“ dodává Palaščák.
Do natáčení se aktivně zapojí také vybraní hráči A-týmu v čele s trenérem Janem Trousilem.
Fanoušci, kteří chtějí mít jistotu, že se ve filmu objeví, si mohou připlatit za lepší místa v záběru. Zároveň dostanou občerstvení a mohou nakouknout do zákulisí natáčení. Budou tak mít možnost zahlédnout z blízka herce i bývalé fotbalisty, jako jsou Václav Kadlec nebo Roman Bednář, kteří ve filmu nastupují za Vyšehrad.