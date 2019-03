Vyšší stropy i terasy na střeše galerie. Veletržní palác se dočká výrazných změn

Co vše se změní ■ Místo vyvýšené piazzetty před hlavním vchodem vznikne lépe přístupné „náměstí“ pro společenské a kulturní akce. Budova se dočká nového skleněného pláště. ■ Velká dvorana – kde byla vystavena Muchova Slovanská epopej nebo nafukovací člun s uprchlíky Aj Wej-weje – nového stropu, který by měl dosahovat místo do prvního až do pátého či šestého patra. ■ Na některých ochozech budou probourány stropy do vyšších pater, aby se v nich dala vystavovat rozměrnější díla, než je současných 3,3 metru výšky místností. ■ Malá dvorana bude klimatizovaná pro citlivé umělecké exponáty. ■ Zpřístupní se terasy na střeše; vymění se vzduchotechnika a vytápění za úspornější a do paláce se také nastěhuje většina administrativních pracovníků galerie rozesetých po Praze v šesti budovách.