Geometrie, ze které jde hlava kolem. Na Kampě zahájili výstavu Pavla Rudolfa

Organizátoři premiérové Rudolfovy výstavy na Kampě dávají návštěvníkům možnost zhlédnout průřez jeho konceptuálně-abstraktní tvorbou od 60. let až po současnost a ukazují, jak autor systematicky propojuje racionální myšlení s intuitivním přístupem k obrazu, tvaru i barvě.
„Síla jeho tvorby je v tom, že staví na principu, věcnosti a důrazu na divákův intelekt. Není to primárně estetická záležitost, i když ty obrazy mohou působit jako krásné, barevné a uhlazené, což je pro mě až druhotné. To první je princip a výchozí koncept,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz kurátorka Ilona Víchová.
Jak sama doporučuje, ideální je začít prohlídku netradičně od zadní místnosti, kde jsou vystavena umělcova raná díla ze 60.–80. let minulého století. Pozornost zde přitahují jeho barevné velkoformátové malby na papíře, které jsou – jak kurátorka výstavy autorovi s humorem poznamenala – s časem čím dál hůře konzervovatelné.
Dominantní většinu vystavených děl zastupuje tvorba, kterou umělec tvořil pomocí kružítka a barev. Jedná se o cyklus minimalistických záznamů založený na rytmickém opakování jednoduchých geometrických prvků – kružnice, polokružnice, průsečíky.
„Pan Rudolf studoval matematiku a výtvarnou výuku na pedagogické fakultě v Brně. Právě studium těchto dvou oborů se promítá v jeho tvorbě dodnes,“ řekla Víchová.
Přestože autor ve zralejším věku rozšířil své portfolio i o tvorbu počítačové grafiky, sám stále vidí krásu v tvůrčích chybách a nedokonalostech skutečné lidské ruky.
Pokud se divák na jeho obrazy zadívá blíže a pokusí se odhalit takové chyby, kterými se sám Rudolf netají, může se mu ze skrumáže obrazců doslova zatočit hlava.
Výstava v prostorách konírny potrvá do 22. března. Návštěvníkům je k dispozici každý den od 10 do 18 hodin. Bližší informace naleznete na webu Musea Kampa.