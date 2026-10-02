Jan Kačer by se dožil 90. Výstava ukazuje jeho sbírku včetně děl Hynaise či Pištěka

Umění Jan Kačer sbíral celý život. Základ vytvořený kolekcí své tety postupně doplňoval o další díla. Někdy obrazy sám zakoupil, někdy mu autoři věnovali například své plastiky. Kostýmní návrhy, scénografie či plakáty vznikly v souvislosti s Kačerovou profesí.
Vystavená díla vytvořili především tuzemští umělci různých období a stylů. Vedle Hynaise, Kavána a Pištěka bude možné vidět tvorbu Luďka Marolda, Karla Vacy, Františka Ronovského, Otakara Schindlera, Karla Laštovky, Zdeňka Seydla, Hugo Boettingera, Libora Fáry nebo Bohumíra Matala.
„Na výstavě se tak setkají díla výtvarníků, s nimiž tátu spojoval osobní vztah, profesní spolupráce i dlouholetý zájem o umění. Návštěvníka výstavou provedou úryvky z jeho autobiografických knih, díky nimž může nahlédnout na vystavená díla jeho vlastním pohledem,“ řekla umělcova dcera a organizátorka výstavy Klára Cimburová.
Expozice, na níž bude k zakoupení katalog obohacený o dosud nevystavená díla, pořádá spolu se svými dětmi.
Jan Kačer patřil k nejvýznamnějším osobnostem českého divadla i filmu druhé poloviny 20. století. V roce 1998 obdržel od prezidenta Václava Havla Medaili Za zásluhy v oblasti kultury, a v roce 2016 od prezidenta Miloše Zemana Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Narodil se 3. října 1936 v Holicích a zemřel 24. května 2024 v Praze.