‚Vytvořil systém, jak mě izolovat.‘ Francouzským filmem otřásá skandál kolem obtěžování herečky

Francouzskou kinematografií otřásá skandál kolem sexuálního obtěžování, z nějž herečka Adee Haenelová obvinila režiséra Christophea Ruggiu. Třicetiletá herečka v pondělním rozhovoru otevřeně popsala, jak byla v době, kdy mezi svým dvanáctým a patnáctým rokem natáčela film Ďáblové, permanentně vystavena sexuálním útokům. Ruggia její obvinění odmítl, případ ale začala ve středu vyšetřovat prokuratura.

Haenelová v rozhovoru pro server Mediapart řekla, že se jí Ruggia kupříkladu dotýkal na nevhodných místech a líbal ji na krk. „Vytvořil systém, jak mě izolovat, jak mě každý víkend dostat k sobě do bytu. Tomu muži bylo skoro čtyřicet a každý týden se dokázal dostat do jedné místnosti s mladou dívkou, které bylo mezi 12 a 15, a zkoušel ji osahávat,“ řekla herečka. Její popis událostí následoval poté, co server Mediapart vedl sedmiměsíční vyšetřování, které se Ruggiova chování týkalo. Podle reportérů další svědkové podpořili verzi událostí, jak ji herečka popsala.



Haenelová tvrdí, že nikdy neměla v úmyslu režiséra obvinit veřejně a neobrátila se ani na policii. Názor prý změnila poté, co zhlédla dokumentární film Leaving Neverland, v němž o svých zkušenostech s dlouholetým sexuálním zneužíváním hovoří někdejší blízcí přátelé zpěváka Michaela Jacksona. Herečka nechce na Ruggiu podat trestní oznámení ani nyní, filmaře ale přesto začala kvůli podezření ze sexuálního napadení a zneužití nezletilé osoby vyšetřovat pařížská prokuratura.

Ruggia po zveřejnění rozhovoru obvinění odmítl. Svůj někdejší vztah k mladé herečce označil za „profesionální a cituplný“, připustil nicméně, že se mohl nevědomky dopustit některých přešlapů. „Netušil jsem, že můj obdiv k ní a naděje, které jsem do ní vkládal, mohou - vzhledem k jejímu mladému věku - být pochopeny jako nevítané. Pokud se to stalo... pak se omlouvám,“ uvedl režisér. Ten zároveň podotkl, že celá záležitost nenávratně poškodila jeho pověst.

Už začátkem týdne Ruggiu ze svých řad vyloučila asociace francouzských režisérů SRF. Haenelovou naproti tomu podpořila řada jejích kolegyň. „Adéle, tvoje odvaha je opravdu velkorysý dar... Přerušila jsi tíživé ticho,“ napsala na instagramu herečka Marion Cotillardová.

Pro Haenelovou byl film Ďáblové z roku 2002 debutem. Od té doby se objevila ve více než dvou desítkách snímků a platí za velký herecký talent. Do svých filmů ji obsadili mimo jiné bratři Dardenneové a získala dvě filmové ceny Cézar. Film Portrét dívky v plamenech, kde hraje jednu z hlavních rolí, letos soutěžil na festivalu v Cannes.