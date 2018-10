Vytvořte si svůj vlastní děj. Seriál Černé zrcadlo připravuje interaktivní epizodu

LONDÝN Populární sci-fi seriál Černé zrcadlo (Black Mirror) o nástrahách moderních technologií si přesně jednu takovou nástrahu přichystal i na diváky. V páté sérii bude jedna z epizod interaktivní a diváci si budou moct díky speciálnímu rozhraní vybrat, jak bude děj pokračovat.

Charlie Brooker, autor seriálu, je pro mnohé vizionářem, protože řada věcí, které v minulých sériích předpověděl, se opravdu stala. „Charlie Brooker má asi křišťálovou kouli. Všechno, co napsal, v ní musel vidět,“ okomentovala situaci herečka Sinead Matthewsová. V první sérii byly například představeny kontaktní čočky s vestavěnou kamerou. Právě takové čočky nedávno oznámila společnost Samsung.

Je tedy možné, že by byly interaktivní seriály budoucností televizního průmyslu, tak jak si to nejspíše Brooker představuje? Divák, který by například sledoval Hru o trůny by si tak mohl vybrat, zda vyhraje dobro nebo zlo. Divácký zážitek by tak byl každému ušit na míru podle jeho vlastních preferencí.

O připravované interaktivní epizodě nic jiného známé není. Možností interaktivity je ale hned několik. Buď budou diváci vybírat možnosti během seriálu a pak dostanou na základě svých výběrů jeden z možných konců. Mohou také ale učinit jen jeden specifický výběr samotného konce. Nebo mohou na začátku epizody zvolit jednu z postav a sledovat celý děj jejíma očima. Bude zajímavé sledovat, co s tím filmaři v případě Černého zrcadla provedou.

Pro Netflix nejde o novinku, protože s podobným systémem pracovala krátkém filmu Puss in Book: Trapped in an Epic Tale. Ten byl ale věnován dětskému publiku. V případě středoproudého a velmi sledovaného seriálu, jakým Černé zrcadlo bezesporu je, půjde o premiéru.