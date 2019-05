Vyvolený i po dvaceti letech. Sestry Wachowské údajně chystají pokračování Matrixu

LOS ANGELES Chad Stahelski, režisér filmu John Wick 3, v rozhovoru prozradil, že sestry Wachowské (dříve bratři Wachowští) pracují na pokračování kultovní ságy Matrix. Informace je o to překvapivější, že se nedávno mluvilo o předělání celé série s hercem Michaelem B. Jordanem v hlavní roli.

„Jsem opravdu nadšený z toho, že sestry Wachowské připravují další Matrix. Ten určitě ještě rozšíří to, co jako fanoušci milujeme. Pokud to bude na podobné úrovni jako předchozí filmy série, stačil by jediný telefonát, že mě chtějí třeba jako kaskadéra, a já bych se klidně přišel na natáčení nechat srazit autem,“ sdělil překvapivou informaci Stahelski v rozhovoru se serverem Yahoo Movies UK. Stahelski totiž před začátkem své režisérské kariéry na sérii o Johnu Wickovi pracoval v Hollywoodu jako kaskadér. Zúčastnil se mimo jiné právě i Matrixu, kde dělal nebezpečné kousky jako dvojník hlavní postavy, vyvoleného Nea (Keanu Reeves).

Na otázku, zda sestry Wachowksé nový Matrix natáčejí v pozici režisérek, nebo jen producentek, ale nedokázal odpovědět. „U celku si nejsem jist. Nevím, jestli Lana Wachowská režíruje. Ale určitě se na projektu podílejí, to ano. Kdyby potřebovaly pomoct, všeho bych zanechal a přiběhl.“ I tohle ale může být úplně jinak. Podle agenta Chada Stahelského ale režisér v tomto případě jen nerozuměl otázce a odpovídal pouze na hypotetické zapojení sester Wachowských do projektu.



Keanu Reeves, představitel hlavního hrdiny, již dříve (také pro server Yahoo Movies UK) tvrdil, že by se do případného pokračování zapojil, kdyby za ním stálo právě duo Wachowských. Otázkou by také byla Neovo role vzhledem k vyvrcholení celé série ve třetím díle.

Tak jak to tedy je?

Situace je mnohem zamotanější. V březnu 2017 se mluvilo o tom, že se celá trilogie bude pod bedlivým dohledem studia Warner Bros. předělávat. Hlavní role se měl ujmout herec Michael B. Jordan, známý z rolí ve filmech Creed, Fantastická čtyřka a Black Panther.

Případný restart celé série by ale byl nelogický, kdyby původní série pokračovala. Fanoušci se tak musí obrnit trpělivostí a čekat od některého ze zapojených filmařů či herců (nebo přímo samotného studia Warner Bros.) oficiální vyjádření.