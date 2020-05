Vzestup carevny Kateřiny jako absurdní komedie. Seriál Veliká historii ukazuje prostředníček

PETROHRAD Kateřina Veliká byla nejdéle vládnoucí ruskou panovnicí. Co kdyby ale ve skutečnosti byla zavilou bonvivánkou bez úcty k autoritám. Seriál Veliká (The Great) kašle na historii a podává fiktivní portrét panovnice, ve kterém jde hlavně o humor. Stojí tak v přímém kontrastu s loňskou minisérii Kateřina Veliká z produkce HBO.

Jednou se takhle idealistická a romanticky naladěná dívka Kateřina (Elle Fanningová) vydává do Petrohradu, aby se provdala za poněkud nestálého cara Petra III. (Nicholas Hoult). Místo toho ale ve „městě měst“ nachází zhýralou společnost plnou intrik a lidí, co si nevidí ani na špičku nosu. To ale Kateřina hodlá změnit. Jenže aby reformovala Rusko, musí zabít svého manžela, vybojovat válku s církví a ještě se nezbláznit. To bude pořádný oříšek...

Za desetidílným seriálem stojí jako tvůrce Tony McNamara, scénárista předloňské historické komedie Favoritka o Anně Stuartovně. Ve Veliké se tak akorát z Anglie přesunul do Ruska, jinak je vše velmi podobné.



V seriálu dále hrají Florence Keith-Roachová, Sebastian De Souza, Sacha Dhawan, Phoebe Foxová, Bayo Gbadamosi, Adam Godley, Douglas Hodge nebo Louis Hynes.