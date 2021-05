Vznikají nové záběry seriálu Lajna 3, trenér Hrouzek se nemění

PRAHA Televize Seznam se slovenskou TV Joj natáčí třetí řadu internetového komediálního seriálu Lajna scenáristy Petra Kolečka. Nové příběhy hokejového kouče Luboše Hrouzka v podání Jiřího Langmajera, který svádí po konci kariéry boje na střídačce i v osobním životě, by měly vzniknout během letošního léta. Uvedení na televizních obrazovkách plánují na podzim. Podle Langmajera postava kouče Hrouzka nedozná v nové řadě velkých změn.

„Myslím, že to není žádoucí,“ prohlásil Langmajer. „Lidé se naopak těší na to, že se zase vrátí ten známý chlapík s černým knírem a odbarvenými vlasy a že bude předvádět to, co předváděl dříve. Tentokrát je to trochu epičtější, je tam více textu. Bylo to těžší, Petr (Kolečko) to napsal moc dobře, ale tentokrát mi to dalo trošku více zabrat. Ale nijak zásadně se to nezměnilo,“ dodal.



Nové záběry vznikají shodou okolností v době, kdy se v Lotyšsku koná hokejové mistrovství světa. Langmajer ho však nesleduje. „Upřímně řečeno já už skoro tři měsíc točím Lajnu, téměř 12 a někdy i 16 hodin denně. A ta představa, že přijdu domů a pustím si televizi, kde bude hokej, je pro mě naprosto zoufalá. Mně stačí, když se zeptám, jak jsme na tom. A jak vím, tak jsme na tom dost šíleně,“ podotkl.

Tvůrci chystají osm nových dílů se stopáží 26 minut. Za produkcí seriálu stojí stejný tým jako u předchozí série včetně režiséra Vladimíra Skórky, který stojí i za internetovým seriálem sKORO NA mizině. První dvě série Lajny zaznamenaly přes 16 milionů zhlédnutí. První řada získala na festivalu Serial Killer cenu za nejlepší on-line seriál.

Za první řadou Lajny stojí Obbod TV, který rok před tímto seriálem vyprodukoval seriál z fotbalového prostředí Vyšehrad. Druhou sérii vyprodukovala Televize Seznam. Nová řada bude mít premiéru v terestrické Televizi Seznam a TV Joj, následně ji budou moci diváci sledovat i on-line.

V prvních dvou řadách seriálu se vedle Langmajera mimo jiné představili Zdeněk Piškula, Marek Taclík, Norbert Lichý, Hana Vagnerová, Václav Neužil, Michal Suchánek a herci ostravského Divadla Mír Štěpán Kozub a Albert Čuba.

V poslední době je časté propojení úspěšných seriálových tvůrců klasické televize a internetové. Například před dvěma lety Mall.tv odstartoval nový sitcom Všechno je jinak, na kterém se podílí režisér seriálu České televize Most! Jan Prušinovský. Dalšími seriály byly například politická satira Kancelář Blaník, fotbalový seriál Vyšehrad, Autobazar Monte Carlo, Kadeřnictví nebo Pouť: Rozjetý devadesátky.