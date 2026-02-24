Vlastně se to dalo čekat. Winona Ryderová stála u filmových začátků Tima Burtona a je spjatá s jeho nejslavnějšími tituly. Jejich spolupráce začala před téměř čtyřiceti lety, když ztvárnila goticky laděnou teenagerku posedlou smrtí Lydii ve filmu Beetlejuice. Film z roku 1988 se stal kultovní klasikou Burtonovy tvorby.
Ještě slavnější byla jejich druhá spolupráce jménem Střihoruký Edward v roce 1990. S hlavní hvězdou Wednesday, herečkou Jennou Ortegou, se pak Winona setkala v pokračování filmu Beetlejuice Beetlejuice, který měl premiéru před Vánocemi 2024.
Winona Ryderová tak přechází z třetího nejoblíbenějšího anglického seriálu streamovací platformy Netflix Stranger Things k číslu jedna, jímž je právě Wednesday. Objeví se v několika epizodách v roli postavy jménem Tabitha.
Další posilou seriálu bude francouzská herečka Eva Greenová, hvězda bondovky Casino Royale. Ve Wednesday 3 si zahraje sestru Morticie Addamsové, Ophelii.
„Jsem velmi nadšený, že se vracím do třetí řady, a je skvělé se znovu setkat se všemi původními herci,“ uvedl Tim Burton v prohlášení pro Netflix Tudum. „Přidání některých mých drahých přátel a bývalých spolupracovníků – Winony, Evy, Chrise, Noaha… dělá tuto řadu ještě výjimečnější. Cítím se velmi šťastný.“
„Fanouškům děkujeme za trpělivost a hladové komentáře na internetu – vaše zvrácené teorie inspirovaly naše noční můry,“ nechali se slyšet tvůrci seriálu a spoluautoři scénáře Al Gough a Miles Millar ve videu, které oficiálně oznámilo začátek natáčení třetí série Wednesday.
„V této sezoně přivítáme nové studenty, nové učitele a odhalíme některá dlouho hnijící tajemství rodiny Addamsových. Neříkejte, že jsme vás nevarovali,“ slibují.