Welsh a Ellis v televizi. Autoři Trainspottingu a Amerického psycha spojí síly pro nový seriál

LOS ANGELES Dva američtí literární velikáni spojí síly pro nový satirický seriál. Dílo s pracovním názvem American Tabloid (Americký bulvár) představí fiktivní týdeník, kde pravidla neplatí. Půjde o vůbec první spolupráci Welshe a Ellise. Se zprávou přišel magazín Variety.

Zatím není jasné, jestli bude seriál fiktivního nebo dokumentárního charakteru. Víme, že by se měl zaměřit na specifické prostředí amerického bulváru. Prostředí, které v českých končinách zmapoval povedený dokument Dělníci bulváru. Podle producentů je smlouva s oběma spisovateli uzavřená a výroba seriálu začne zanedlouho.

„Abychom to natočili tak, jak si to téma zaslouží, věděli jsme, že k tomu potřebujeme spisovatele, kteří se nedrží zpátky a dojdou tam, kam by si jiní ani netroufli dojít,“ okomentovala spolupráci producentka Shirley Hammondová.

Irvine Welsh se stejnou společností Burning Wheel spolupracoval již dříve. Film Creation Stories (Příběhy tvoření) vznikl na motivy úspěšné biografie představil život skotského hudebníka Alana McGeeho. Jako výkonný producent je u filmu uveden Danny Boyle.