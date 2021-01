Wonder Woman jako sexuální predátorka? Nemohla znásilnit, protože je to žena, brání ji aktivisti

LOS ANGELES Dlouho očekávaný snímek Wonder Woman 1984 měl již premiéru na službě HBO Max. Snímek podle kritiků zaostává za prvním dílem a nepomohl mu ani fakt, že v jedné kontroverzní scéně hrdinka prakticky znásilní muže. Pozor, článek obsahuje vyzrazení části filmů Wonder Woman a Wonder Woman 1984.

V prvním dílu série Wonder Woman se titulní hrdinka (Gal Gadotová) zamiluje do pilota Steva Trevora (Chris Pine), přičemž jejich citu není přáno kvůli hrdinské smrti druhého jmenovaného. Wonder Woman 1984 se sice odehrává o 75 let později, ale hrdinkana svého milého stále nezapomněla a nic si nepřeje víc než jeho návrat mezi živé.

To se ji v podstatě díky magickému artefaktu splní, ale Steve Trevor se převtělí do těla jiného muže. Onen posedlý nemá ani jméno a je v titulcích uveden jen jako „pohledný muž“ (handsome man), kterého hraje americký herec Kristoffer Polaha. Když má tedy Wonder Woman se Stevem pohlavní styk, znásilňuje onoho „pohledného muže“, protože ten ke styku rozhodně žádné svolení nedal.



Problémového aspektu si všimli i recenzenti. Někteří narážejí na fakt, že film by ani nemohl mít premiéru, kdyby se role prohodily a muž by si ve filmu takto užíval s ženou. „Víte, že to je špatné. Víte, že to naštve spoustu lidí. Ne proto, že se to stalo, ale proto, že filmaři měří dvojím metrem,“ říká například ve videu na YouTube filmová kritička Grace Randolphová.

„Kdyby to bylo naopak, tak celý internet exploduje. To, že tomu tak v tomto případě není, je zcela nefér. To rozhodně není v pořádku. Nemyslím si, že režisérka Patty Jenkinsová bude moct vystoupit na veřejnosti bez toho, aby na to znásilnění padla nějaká otázka,“ dodává. Připomíná také, že stejně nefér je to i s označením „pohledný muž“, protože veřejnosti by určitě vadilo, kdyby nějaká z hereček byla v titulcích uvedená jen jako „sexy žena“.



Kontroverzní scéna vadí i divákům na sociálních sítích. „Používat filmy z osmdesátých let jako mustr pro špatné chování (rasismus, znásilnění) v současných filmech není v pořádku. Dnes už víme, jak se chovat. Tohle není Wonder Woman!“ napsala na Twitter uživatelka Becca P.

Exactly. Using movies made in the 80s to justify any type of bad behavior(racism, rape) in movies made currently when we know better? That IS NOT WONDER WOMAN!!!!!!!! 郎 郎 郎 郎 郎 郎 郎 — Becca K (@padme911) December 31, 2020

K filmu se už od oznámení upíraly zraky fanoušků a kritiků. Komiksové adaptace ze stáje DC nemají na rozdíl od těch od Marvelu nejlepší pověst. Snímky jako Sebevražedný oddíl (2016) nebo Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti (2016) byly přijaty přinejlepším vlažně. Liga spravedlnosti (2017) byla spíše katastrofou. Až do loňského hitu Joker režiséra Todda Phillipse byla za posledních deset let nejlépe hodnoceným filmem od DC právě Wonder Woman (2017).

Wonder Woman 1984 si ale od kritiků vysloužila rozporuplná hodnocení nesrovnatelná s kritickým úspěchem prvního dílu. Recenzenti filmu obecně vyčítají plytký děj a neoriginalitu. Vyzdvihují naopak povedenou akci a příjemně oddechový tón.