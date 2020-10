Wonderwall překonala jako první píseň z devadesátých let hranici miliardy poslechů na Spotify

Kapela Oasis bratrů Gallagherových sice nefunguje již 11 let, u svých fanoušků se ale stále těší velké přízni. Důkazem je i jejich největší hit Wonderwall (1995), který právě překonal hranici jedné miliardy poslechů na největší hudební streamovací platformě Spotify. Jde o první song z devadesátých let, jemuž se to povedlo.

Wonderwall je také vůbec druhá písnička nahraná před rokem 2000, které se to podařilo. Tou první je klasika Bohemian Rhapsody od kapely Queen. Ta má v současné chvíli přes 1,3 miliardy poslechů.

Oasis mají přitom stále co dohánět. Nejposlouchanější písnička na Spotify je stále Shape of You od Eda Sheerana. Ta má v současné chvíli přes 2,6 miliardy poslechů. Je ovšem nutné dodat, že písně známých interpretů natočené po vzniku Spotify (2008) mají čísla posluchatelnosti obecně mnohem vyšší.

Skupina Oasis vznikla v Manchesteru v roce 1991. Kapela během let prodělal různé změny, co se týče obsazení, ale stálicemi byli bratři Noel a Liam Gallagherovi. Oasis vydali sedm studiových alb, na kterých se kromě Wonderwall nachází i hity jako Don´t Look Back in Anger, Champagne Supernova, Whatever nebo Live Forever.

Po rozpadu Oasis v roce 2009 se oba bratři vrhli na sólové dráhy. Noel slaví úspěchy s kapelou Noel Gallagher’s High Flying Birds, se kterou před měsícem vydal studiové album Blue Moon Rising. Liam Gallagher koncertuje jen pod svým jménem. Loni se představil v Praze v rámci festivalu Metronome.

Reunion kapely Oasis je něco, co si fanoušci jistě přejí. Oba bratři mezi sebou mají stále zlou krev a v rozhovorech neustále dávají najevo, že nic podobného v plánu nemají.