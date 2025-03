Klíčová témata letošního ročníku sahají od politiky, genderu a migrace až po konflikty a klimatickou krizi. Zachycené momenty protestů a povstání v Myanmaru, Haiti, Salvadoru a v Gruzii doplňují nečekané portréty osobností u politické moci v USA či v Německu.

Konkrétněji je zde svět zobrazován z perspektivy obyčejných lidí s životním příběhem – transgender teenager v Nizozemsku, vážně zraněné palestinské dítě v Gaze, mladé ukrajinské dívky traumatizované válkou a rozjímavého muže v den jeho svatby v Súdánu.

„Vybírali jsme s ohledem na výsledný mix. Stejně jako je ocenění World Press Photo Contest obrovským uznáním pro fotografy, kteří často pracují v obtížných podmínkách, je také rekapitulací významných světových událostí, byť neúplnou. Jako porota jsme hledali snímky, kolem kterých mohou lidé začít konverzaci,“ nechala se slyšet předsedkyně celosvětové poroty Lucy Conticellová.

I letos jsou ve výběru zařazené snímky zachycené v současných světových konfliktech, například z Libanonu a Palestiny.

Soutěž dává divákům možnost hlouběji poznat významné i méně viditelné příběhy z celého světa. Prostřednictvím vizuální dokonalosti ukazují sílu autentické fotožurnalistiky, dokumentární fotografie a dávají prostor k zamyšlení v neklidných dobách.

„Svět už není stejný jako v roce 1955, kdy bylo World Press Photo založeno. Žijeme v době, kdy je snazší než kdy jindy odvrátit zrak, projít kolem, odpojit se. Ale tyto snímky nám to nedovolí. Prořezávají se hlukem a nutí nás vzít na vědomí, co se odehrává, i když je to nepříjemné, i když nás to nutí zpochybňovat svět, ve kterém žijeme a naši vlastní roli v něm,“ okomentovala soutěž výkonná ředitelka (WPP) Joumana El Zein Khouryová.

Do prestižní soutěže se zapojilo 3 778 fotografů ze 141 zemí světa a oceněné fotografie byly vybrány z celkově 59 320 přihlášených snímků. Vybraná díla budou v rámci každoroční putovní výstavy moci spatřit miliony lidí na více než 60 místech světa. K vidění budou navíc i online.

Přesně za tři týdny bude známá celkově nejlepší fotografie z oceněných (Press Photo of the Year 2025). Vítěz a dva finalisté budou vyhlášeni 17. dubna na tiskové vernisáži v nizozemském Amsterdamu, kde také putovní výstava započne. K vidění bude například v Římě, Londýně, Vídni, Berlíne nebo Budapešti.