Pražští radní odvolali ředitele Studia Ypsilon Tománka. Ve funkci byl půl roku

  11:39
Pražští radní odvolali ředitele Studia Ypsilon Karla Františka Tománka. Ve funkci byl teprve od 1. března, plánoval propojení divadla a DAMU. Na tuto středu přitom scéna plánovala tiskovou konferenci, kde měla seznámit diváky s plány na novou sezonu. Radní Tománkovi vyčítají nenaplnění koncepce.
Karel František Tománek | foto:  Petr Kozlík, MAFRA

Informaci ČTK potvrdil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Řízením městské příspěvkové organizace radní pověřili zástupkyni ředitele a vedoucí ekonomku Blanku Pechovou. Tománkovi vytýkají především chyby v hospodaření a nenaplnění klíčové části své koncepce. Tománek v lednu zvítězil ve výběrovém řízení, které vypsala Praha po loňském úmrtí zakladatele Ypsilonky Jana Schmida.

Na Tománkovo jmenování do čela Ypsilonky byly v souboru různé reakce. Pražské radní však oslovila jeho koncepce, která počítala s propojením Ypsilonky a DISKu, scény DAMU. Ypsilonka se měla v polovině roku 2026 transformovat z příspěvkové organizace města na veřejnou kulturní instituci. S koncem formy příspěvkové organizace už neměli být herci Studia Ypsilon zaměstnanci divadla. Po transformaci se předpokládalo financování scény z grantů, kulturních fondů a mecenášství.

Studio Ypsilon vzniklo v Liberci roku 1963 jako nezávislá experimentální divadelní skupina, kterou založil loni zesnulý Schmid. Tvůrčí metodou je v Ypsilonce od začátku kolektivní improvizace, programově pracuje s řízenou náhodou a neukončeností. Nezbytnou součástí je humor. Od roku 1978 sídlí Studio Ypsilon v Praze.

