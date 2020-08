Z Kampy zmizí socha kontroverzního vůdce Šrí Činmoje. Nadace Mládkových nevěděla, o koho jde

Socha duchovního vůdce Šrí Činmoje se na pražské Kampě nachází od roku 2009. Muzeum netušilo, že jde o kontroverzní postavu, bangladéšský guru Šrí Činmoj má mít na svědomí sexuální zneužívání svých žaček. Socha proto bude zřejmě odstraněna. Zprávu přinesl server Echo24.cz.

Slavnostního odhalení sochy se v roce 2009 zúčastnilo hned několik známých osobností včetně Dany Zátopkové, tehdejší senátorky Anny Gajduškové a zakladatelky Nadace Jana a Medy Mládkových, mecenášky Medy Mládkové. Právě ta měla být podle Jiřího Pospíšila, správce Nadace, oklamána.

„Důležité je, co mi říkají pamětníci v muzeu. Paní Meda byla podle nich trochu obelhána, protože jí bylo tvrzeno, že to bude socha Buddhy, a s tímhle vědomím to ona podepsala. Viděl jsem tu smlouvu, na které je napsáno, že jde o sochu ‚modlícího se mnicha‘. Není tam žádná zmínka o nějaké konkrétní osobě. V době, kdy to paní Meda podepisovala, tak jí nikdo neřekl, že se jedná o konkrétní osobu, aby mohla posoudit případnou kontroverzi,“ uvedl Pospíšil pro Echo24.



Jiří Pospíšil dále uvedl, že Nadace aktivně pracuje na odstranění sochy.„Myslím, že pokud socha ztělesňuje určitou historickou figuru, se kterou jsou spjaté určité kontroverze, tak není vhodné, aby ji Museum Kampa vystavovalo,“ dodal.

Šrí Činmoj byl pro své žáky guruem a ti mu na oplátku slibovali doživotní věrnost a poslušnost.Do médií se po jeho smrti v roce 2007 opakovaně dostávala svědectví bývalých žaček, jež Činmoje obviňovaly ze sexuálního zneužívání.

„Pravidelně sexuálně zneužíval své žačky, na což existují důkazy. Některé jeho oběti znám osobně a samy mi to potvrdily. Jejich zpovědi vyšly také na internetu a jsou otřesné. V podstatě jim způsobil takovou psychickou újmu, že jim zničil život. Dá se to přirovnat k tomu, jako kdyby je sexuálně zneužil jejich otec. Ony ho tak braly,“ popsal pro Echo24 fotograf Dušan Štraus, bývalý člen sekty. Guru Činmoj ale nařizoval celibát a sám tvrdil, že ho dodržuje.



Duchovní vůdce má příznivce i své sochy po celém světě. V Česku u zlínského nakladatelství Madal Bal vyšla celá řada jeho knížek. Nakladatelství na svých stránkách mimo jiné uvádí, že Činmoj byl velmi plodným autorem a je mu připisováno více než 1500 titulů. Po celém světě se také nacházejí centra jeho učení, kde se pořádají přednášky meditace nebo výstavy. To pražské funguje již od roku 1991.

Činmojův památník zrušilo například už i slovenské město Bánská Bystrica. Stalo se tak ještě za vůdcova života.