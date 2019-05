Z Klece Jiřího Stracha není úniku. Kryštof Hádek a Jiřina Bohdalová si zahrají na kočku a myš

PRAHA Jiřina Bohdalová jako stárnoucí vdova Květa Gálová a Kryštof Hádek jako mladí, který ji chce o všechno připravit. Mrazivé drama, ke kterému napsal scénář Marek Epstein, Česká televize uvede v neděli 19. května ve 20:00.

Paní Květa Gálová (Jiřina Bohdalová) byla kdysi někdo. Se svým úspěšným manželem žila v krásné vile na Hradčanech, přátelila se se smetánkou (včetně automobilové závodnice Elišky Junkové) a žila si na vysoké noze. Dnes však všemi opuštěná vdova žije na periferii a zábavu ji poskytuje jen občasná výpomoc v domácnosti faráře Jana (Viktor Preiss). Ten ale odchází kamsi do Hradce Králové.

V tu chvíli se ale v Květině životě objevuje další muž - sympatický mladík s úsměvem na rtech (Kryštof Hádek). říká, že se jmenuje Jeník Sýkora a je jejím praprasynovcem přes nějaké to koleno. Tenhle „Jeník“ je k ní pozorný a milý, na každém kroku jí pomáhá. Jenže Květa Gálová poznává, že tu něco nehraje - je totiž chycená v kleci vlastního domu s někým, komu rozhodně nejde o dobro stárnoucí vdovy.

„Byla to jedna z nejtěžších rolí, jakou jsem kdy ztvárnila,“ prozrazuje Jiřina Bohdalová. „V textech Marka Epsteina je vždy nejdůležitější lidský příběh. Proto jsem chtěla, aby postava Květy Galové byla věrohodná. Musela jsem zahrát opravdu starou a velmi osamělou paní. Já jsem ale stále plná života. Byl to pro mě vlastně velký protiúkol. Je to paradox, ale musela jsem se ještě nechat ‚zestařit‘,“ dodává s úsměvem osmaosmdesátiletá herečka.

VIDEO: Klec - trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Hrát s Jiřinou Bohdalovou byl pro mě velký zážitek. Znám ji vlastně celý život. V dětství mě provázela ve všech pohádkách, později ve filmech s vážnějším tématem a má i neuvěřitelný komediální dar. Je to opravdu úžasná herečka a já jsem moc rád, že jsem s ní mohl pracovat,“ pochvaloval si spolupráci s herečkou Kryštof Hádek.