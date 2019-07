Záchrana světa za doprovodu písně Snad jednou ti dám. V novém Spider-Manovi zní i česká hudba

Seznam skladeb použitých v soundtracku filmu Spider-Man: Daleko od domova I Will Always Love You - Whitney Houston

If You're Snappy And You Know It - Mick Giacchino

Stella Stai - Umberto Tozzi

Bongo Cha Cha Cha - Caterina Valente with Werner Müller and His Orchestra

Amore Di Tabacco - Mina

Slnko - Marcela Laiferová

Snad jednou ti dám - The Matadors

Deux Arabesques - Claude Debussy

CRSD - Flipbois

Čertova stěna - Bedřich Smetana

Moravská polka - Jaroslav Fuksa a Vladmir Pffefer

Town Called Malice - The Jam

EUROFLASH - Eugene Thompson

Wat Mout Ik Met Zo'n Man - Jantina Noorman

Back In Black - AC/DC

I Wanna Be Your Boyfriend- Ramones

Vacation - The Go Go's

A Message To You, Rudy - The Specials