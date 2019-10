Festival Jazz Goes To Town představí řadu premiér světových hvězd

Jubilejní 25. ročník mezinárodního hudebního festivalu Jazz jde městem / Jazz Goes to Town proběhne tradičně druhý říjnový týden od 8. do 12. října v nejrůznějších prostorách i samotných ulicích města Hradec Králové. Posluchačům nabídne vystoupení kapel a uskupení složených z umělců pocházejících z dvaceti zemí světa a čtyř kontinentů. Více než polovina z nich se představí v české premiéře.

Vůbec poprvé u nás vystoupí například energické trio Digital Primitives, jehož ústřední postava Cooper-Moore je jednou z nejvýraznějších osobností nezávislé newyorské jazzové scény. Společně s tímto triem v rámci jednoho večera vystoupí mezinárodní septeto Ziv Taubenfeld’s FULL SUN, složené z hudebníků ze sedmi zemí světa. Poprvé Českou republiku zasáhne také energická hudební smršť holandské kapely The Zebra Street Band, která provede návštěvníky historickým centrem Hradce Králové a jež se také postará o večerní klubovou afterparty. Explozivní zakončení 25. ročníku Jazz jde městem / Jazz Goes to Town slibuje patnáctičlenný severský bigband Paal Nilssen-Love’s Large Unit. Dnešní zahájení festivalu bude patřit mezinárodnímu oktetu Didrik Ingvaldsen Ensemble, který překračuje geografické i stylové hranice propojením skandinávské, berlínské a české jazzové scény. Lídrem formace je trumpetista a skladatel Didrik Ingvaldsen, působící na jazzových scénách v Norsku, Berlíně a New Yorku. Londýnskou jazzovou scénu festivalovým návštěvníkům přiblíží v české premiéře kvartet cenami ověnčeného saxofonisty Binkera Goldinga s názvem Binkers Golding’s Band. Dramaturgie neopomene ani tvorbu českých formací a našich nejbližších sousedů. Do Hradce Králové zavítá polské kvinteto vedené basistou Wojtekem Mazolewskim, který patří už více než dekádu k absolutní špičce polského moderního jazzu. S komorním vystoupením festival navštíví také jedna z nejvýraznějších českých hudebnic a autorka hudby k televiznímu filmu Dukla 61 Beata Hlavenková. Ryze české zastoupení festivalového programu doplní kultovní pražská kapela s dvacetiletou historií MUFF a formace mladých jazzmanů Pavel Zlámal & PQ. Vznikla v dynamickém prostředí brněnské Janáčkovy akademie múzických umění pod vedením zkušeného saxofonisty Pavla Zlámala, který se v roce 2017 představil festivalovému publiku v rámci sólového koncertu. Tradičně festival nabídne i komorní experimentální vystoupení, které tentokrát zajistí americko-rakouské duo Kena Vandermarka a Christofa Kuzmanna. Hudební projekt amerického virtuózního saxofonisty Michaela Moora a izraelského basklarinetisty Ziva Taubenfelda, který vzniká speciálně pro letošní ročník Jazz Goes to Town, se představí v prostoru kulturní památky Sbor kněze Ambrože. Hradeckou Městskou hudební síň pak rozezní česko-německé duo Klaus Kugel & Pavel Hrubý. Všestranný hráč na dechové nástroje Pavel Hrubý patří už více než patnáct let k oporám českého moderního jazzu, přední evropský jazzový bubeník Klaus Kugel vystoupení této dvojice kromě hry na klasickou bicí soupravu ozvláštní také původními perkusivními nástroji a objekty, které sám vytváří. Kompletní program a další informace najdete na adrese www.jgtt.cz.