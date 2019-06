Žádní noví Oasis nebudou. Že jsem skvělý, to přece víte, tvrdí zpěvák Liam Gallagher

Hlavní hvězdou festivalu Metronome v Praze na Výstavišti bude zpěvák Liam Gallagher, bývalý frontman nejúspěšnější britské kapely 90. let Oasis. Ani v následujícím rozhovoru nezapřel svéráznou osobnost, jež si je dobře vědoma své ceny.

LN Zanedlouho vám vyjde nové album. Jaké bude?

Bude se jmenovat Why Me? Why Not. Písničky, které na něm budou, jsou mnohem lepší než ty, které byly na minulé desce As You Were, a to je co říct. Nahrávky taky mají mnohem monumentálnější sound. Což je u druhého alba vždycky potřeba.

LN V době existence Oasis bylo nejdůležitějším hudebním médiem CD. Dnes se hodně fanoušků vrací k vinylu. Který formát preferujete vy?

U mě jednoznačně vítězí vinyl.

LN Přizpůsobíte setlist na festivalu Metronome tomu, že jste v České republice více než dvacet let nekoncertoval?

Budeme hrát hodně písniček z As You Were, nový singl z Why Me? Why Not, no a samozřejmě staré zlaté songy z doby Oasis.

LN Kolik zhruba písní budete mít na programu pro nadcházející letní turné?

Obvykle hráváme tak šedesát až pětasedmdesát minut. Každý, kdo hraje déle než hodinu a půl, by se měl nechat vyšetřit...

LN Je rozdíl mezi koncertem sólového zpěváka s doprovodnými muzikanty a koncertem kapely? Máte pocit, že je na vás vyvíjen větší tlak?

Nic takového necítím nikdy, když dělám, co mám rád. Jen musím doufat, že se lidem líbí, co dělám. Ale protože myslím, že to milují, veškerý tlak je „nezaměstnaný“ a „musí platit účty“.

LN Kolik dní budete v Praze trávit? A máte v plánu se projít po městě?

Bohužel přiletíme v noci před koncertem na Metronomu a odletět musíme hned následující den, protože hrajeme v Corku v Irsku. Ale přesto doufám, že něco z Prahy uvidím. Určitě si půjdu ráno zaběhat, což je skvělý způsob, jak se do města dostat.

LN Pocházíte z Manchesteru, z města s velkou hudební tradicí. Je tato tradice důležitá i pro vaši současnou tvorbu?

Člověk vždycky musí zůstat věrný především sám sobě, ale taky si pamatovat, odkud vzešel. Ano, pocházím z Manchesteru, ale taky se cítím být součástí planety Země a vesmíru.

LN Máte čas sledovat nové britské kapely? Má některá šanci dostat se do pozice „nových Oasis“?

Žádní noví Oasis nikdy nebudou. Ale v dnešní době člověk nemůže říct nic, aby se to neobrátilo proti němu.

LN V červnu bude mít premiéru filmový životopisný dokument Liam Gallagher: As It Was. Co se v něm o vás dozvíme?

Nebude tam nic, co byste nevěděli. To, že jsem skvělý, přece víte dávno...