Žádný strach ve stínech. Do Prahy dorazí finští rockeři The Rasmus

PRAHA Ve čtvrtek 24. října v Praze zahraje finská skupina The Rasmus. Autoři hitů jako In the Shadows nebo No Fear v Praze oslaví 15 let od vydání své přelomové desky Dead Letters.

To, že některé kapely vznikají již na střední škole, je známý fakt. Málokterému takové uskupení pak ale opustí školní budovu a atakuje přední příčky hitparád. The Rasmus se ale přesně tohle podařilo.

Finská čtveřice v čele s charismatickým Laurim Ylönenem poprvé vystupovala na školní besídce v roce 1994 ještě pod názvem Sputnik. Už v roce 1995 ale vydali první album pod novým kapelním názvem The Rasmus. Deska Peep z nich udělala hvězdy nejen v rodném Finsku, ale třeba i v Estonsku.



Následovala další úspěšná alba Playboys (1998) a Into (2000). Opravdový světový průlom ale nastal až s deskou Dead Letters (2004). Album, které přineslo hity jako First Day of My Life, Guilty nebo In the Shadows, z kapely učinilo hvězdy světového formátu.



V roce 2005 následovalo album Hide From the Sun, které přineslo diskutabilně nejznámější hit kapely - píseň No Fear. V roce 2005 také kapela zavítala poprvé do Prahy. Zatím poslední řadové album Dark Matter vydali The Rasmus v roce 2017.