Zápas v lásce i volejbalu. Česká sportovní komedie Přes prsty se představuje v ukázce

PRAHA Dokáží vztahy zahýbat i sportem? Linda a Petra jsou nerozlučné kamarádky a sportovní volejbalistky. Muži ale ohrožují nejen jejich srdce, ale i pokračování pod volejbalovou sítí. Snímek dorazí do kin 29. srpna.

Pavla (Denisa Nesvačilová) je mladá volejbalistka na vrcholu kariéry. Cítí ale, že jí tikají biologické hodiny a proto by chtěla se svým přítelem Hynkem (Vojtěch Dyk) založit rodinu. To nechápe její starší kamarádka a spoluhráčka Linda (Petra Hřebíčková), která si již delší dobu drží muže od těla. I to se ale může změnit, když holky dostane na starost správce hřiště Jíra (Jiří Langmajer). Obětují volejbalistky kvůli vztahům šanci zabojovat si o vytoužený pohár mistra Evropy?

„Nejedná se vyloženě o sportovní film. Je to prostě příběh dvou holek, které chodí do takovéhle práce. Romantická komedie o tom, že člověk dělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance,“ vysvětlil scénárista a režisér Petr Kolečko, který se do divákova podvědfomí zapsal mimo jiné jako spoluscénárista filmů Masaryk (2016) nebo seriálu Okresní přebor (2010). Přes prsty je jeho režisérský debut.



„Petra Hřebíčková pro nás byla jasnou volbou už kvůli zkušenosti s žánrem romantické komedie a díky svým hereckým schopnostem. Denisa Nesvačilová prošla výběrem a myslím, že i to byla skvělá volba,“ svěřil se tvůrce s tím, že tentokrát nejsou dialogy až tak ostré, jak je u něj zvykem. „Tentokrát nám šlo opravdu víc o téma lásky, než o humor. Ale samozřejmě tam je i ten,“ dodal Kolečko.



V dalších rolích se ve filmu objeví například Jakub Prachař, Zdena Hadrbolcová, Marek Taclík, Leoš Noha, Igor Chmela, Jaromír Nosek, Jakub Gottwald nebo slovenští herci Radka Pavlovčinová, Kristina Greppelová, Marian Miezga či Ján Jackuliak.