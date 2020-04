ZÁPISKY Z KARANTÉNY: Blahoslavena budiž stará dobrá audiokazeta

I když venku létají koronaviry, v kultuře se pořád něco děje a lze to sledovat i z karantény. Tyto poznámky k poslouchání, čtení či dívání ve vynuceném domácím azylu si nedělají ambici na objektivitu ani úplnost.

Kalifornští The Mountain Goats jsou klasiky takzvaného lo-fi, stylu, který z toho nejjednoduššího způsobu nahrávání, v jejich případě na klasický osmdesátkový přenosný kazetový magnetofon, dělá přednost. Takhle, mimo zavedená studia a opovrhujíce čím dál dostupnějšími vícestopými domácími technologiemi, nahrávali po celá devadesátá léta i kousek nového století. Pak podlehli a přesunuli se se svou tvorbou do běžných studií. Až teprve pandemická krize je přivedla zase na začátek. Leader kapely, velmi zajímavý písničkář John Darnielle, vytáhl ze skříně starý magneťák Panasonic a během pár dní karantény natočil, sice pod hlavičkou kapely, avšak de facto sólové album Songs for Pierre Chuvin. Dodejme, že skvělé, velmi syrové, ale přitom sofistikované album. A nedosti na tom: album bylo k dispozici nejen v digitálním formátu, ale v limitované edici na klasické staré audiokazetě coby jediném fyzickém nosiči. Vyprodáno bylo během pár hodin. Dobrý tip pro muzikanty, nudící se doma, ne?

Téhož dne, kdy The Mountain Goats vydali svoji kazetu, tedy 10. dubna, měla také vydat nové album s názvem Chromatica Lady Gaga. Na rozdíl od nich si zřejmě řekla, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, a vydání stáhla, resp. přesunula na pozdější, „vhodnější“ dobu. No dobře, v takovémhle byznysu asi tak úplně nezáleží na tom, co chce s myslí si sama zpěvačka, ta je nejspíš ve věci data vydání pátým kolem u vozu, ale stejně: sama tvrdí, že vydat desku, jako je Chromatica, je v současné chvíli nevhodné. Nevhodné pro koho? Pro lidi, kteří jsou zavření doma, jsou třeba jejími fanoušky a na její nové písničky se těší? Anebo pro ty pány s kalkulačkami, kteří si prostě jen spočítali, že dnes by se asi reklamní kampaň dělala trochu hůř než za normálních okolností?

Krásnou ukázkou toho, co všechno se dá dělat v nenormálních podmínkách, je u nás Mňága a Žďorp. Kapela, která by si se svou více než třicetiletou historií mohla „hodit kopyta na stůl“ a v klidu vyčkat na odvolání zákazu srocování, protože se na ni jistě hned tak nezapomene a její členové (doufám) taky hlady neumřou, když jim pár koncertů odpadne, se neustále činí. Už jsme na tomto místě o některých jejích streamovaných koncertech psali, a pokračují další. V rámci „Korona Tour“ trvající až do začátku května, přenášela a bude přenášet celkem osm koncertů. Většinou z kapelní zkušebny v Rožnově pod Radhoštěm. Lahůdkou pak bude hned ten nadcházející v sobotu 18. dubna. To totiž Mňága vyleze ze zkušebny na střechu: ano, odehraje koncert „open air“ na zatím nespecifikované střeše v kdysi domovském Valašském Meziříčí. Otázkou, která kapela tradici koncertování na střeše v roce 1969 zahájila, nebudu ctěného čtenáře urážet...

Petr Fiala ve speciálním triku „Korona Tour“

Neil Young je mužem mnoha předností a jako jednoho z velmi mála žijících hudebních tvůrců na poli pop music se jej nezdráhám nazvat géniem. Jako takový si může jistě dovolit i pár slabin, a jedna z nich se nazývá blues. Kdykoli se v minulosti o něco takového pokusil, což byl zejména případ alba This Note´s For You (1988) a několika málo dalších spíše jednotlivostí (sám si je této své slabiny zřejmě vědom), nedopadlo to nejlépe. Ale protože každé pravidlo potřebuje výjimku, aby platilo, poslechněte si písničku Vampire Blues v živé sólové verzi (původní je na klasické desce On The Beach z roku 1974). Tak dobré, autentické blues nikdy předtím Neil Young nezahrál. Američtí farmáři, pro které tahle nahrávka byla určena v rámci streamované verze každoročního charitativního koncertu Farm Aid, jehož se zúčastnili také Dave Matthews, John Mellencamp a Willie Nelson se syny Lukasem a Micahem, museli být poctěni.