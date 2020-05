ZÁPISKY Z KARANTÉNY: Český fenomén šití roušek se dostal do klipu Johna Legenda

I když venku létají koronaviry, v kultuře se pořád něco děje a lze to sledovat i z karantény. Tyto poznámky k poslouchání, čtení či dívání ve vynuceném domácím azylu si nedělají ambici na objektivitu ani úplnost.

I když si často myslíme opak, nejsme pupek světa a každý úspěch českých tvůrců, který se nějak dotkne světového dění, stojí za pozornost. Například když si devítinásobný držitel Grammy, americký zpěvák a hudebník John Legend vybere českou produkci k vytvoření nového videoklipu. Klip k Legendově nejnovější písni Bigger Love vznikl v Praze a podílela se na něm zdejší produkční společnost Milk and Honey Films.

„S projektem Bigger Love byla naše společnost oslovena v podstatě hned první týden karantény. Samozřejmě jsme neváhali a do projektu se nadšeně vrhli. Prošli jsme média, sociální sítě, obvolali známé a dali dohromady pozoruhodné příběhy. Z nich jsme společně s produkcí Johna Legenda vybrali ty nejsilnější a ty jsme online zpracovávali a režírovali. Vše se dávalo dohromady u nás v Praze, finální komunikaci jsem vedla z home office,“ přibližuje okolnosti vzniku klipu producentka Monika Soukup. Dodejme, že klip přináší konkrétní tváře a příběhy z celého světa, a to včetně záběrů dobrovolníků Českého červeného kříže či tuzemského fenoménu – domácího šití roušek.

Poměrně bizarní způsob výběru nového klávesisty za Jiřího Valentu, který z kapely odchází ze zdravotních důvodů, zvolil Olympic. Konkurs totiž proběhne v podstatě veřejně, během streamovaného koncertu ze studia Petra Jandy Propast v sobotu 30. května v rámci pokračování charitativního pořadu Víkend pro seniory 2 s podtitulem Tahle země je i pro starý. Členové kapely z přihlášených stovek hudebníků vyberou několik dnů před přenosem nejlepší hráče a s nimi pak odehrají on-line koncert.

„Vystoupení bude mít tolik částí, kolik bude vybraných klávesistů. Počítáme, že každý by s námi odehrál tři skladby. A to vše uvidí i naši fanoušci,“ popisuje Petr Janda. Vyzývá přitom diváky, aby kapele napsali, který z klávesistů se jim nejvíce líbil. „Jejich názor mě zajímá, i když je mi jasné, že holky budou spíše vybírat podle toho, kdo nejlépe vypadá a muzikanti zase podle toho, kdo nejlépe hraje. Rozhodnutí budeme muset nakonec stejně udělat my,“ popisuje Janda a dodává, že i pro kapelu to bude nová zkušenost: „Nic podobného jsme za naši pětapadesátiletou kariéru neabsolvovali.“

Velké festivaly to mají pro letošek zřejmě plošně spočítané, ty menší ale ještě neházejí flinty do žita. Například Hradecký slunovrat aktuálně hlásí, že svým fanouškům nabídne nikoli jednu tradiční, ale dokonce dvě akce. V prvním dvoudenním termínu 27. a 28. června zahrají na nádvoří novogotického Červeného zámku v Hradci nad Moravicí například Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Druhá tráva Roberta Křesťana, skupiny -123 min. nebo Nylon Jail, ale také Dejvické divadlo. Druhý termín 23. a 24. října nabídne program ve vnitřních prostorách Červeného zámku. Mezi potvrzenými jmény jsou zatím Michal Prokop & Framus Five, Jaromír 99 – Letní kapela, Prago Union či United Flavour.

Nejsou ale jen dobré zprávy. Krátce po sobě zemřeli dva výjimeční muzikanti s nohama v blues. 17. května to byl fenomenální kytarista, varhaník a zpěvák Lucky Peterson, bylo mu pouhých 55 let. Byl „zázračným dítětem“, v klubu svého otce hrával už jako pětiletý, naštěstí se ale ukázalo, že jeho nadání nebylo pouze zbožným přáním rodičů (jak se v podobných případech stává), ale potvrdil je i v dospělém věku.

Přesvědčit jsme se o tom mohli dvakrát i u nás, na festivalech United Islands of Prague (2006) a Blues Alive (2012). Aby toho nebylo málo, o den později zemřel po boji s vážnou nemocí americký kytarista a zpěvák Dani Robinson, jehož životní láskou byl Jimi Hendrix a osudem skvěle interpretovat jeho písně. Žil v Praze, krátce spolupracoval i s naším Lubošem Andrštem, ale hrál i na domovském kontinentu, většinou v tematických hendrixovských projektech.



Lucky Peterson v roce 2012 předvedl na festivalu Blues Alive v Šumperku velkou show. Mimo jiné se s kytarou vydal přímo do hlediště.

S mimořádně syrovým až surovým songem Die! Die! Die! přišla nejslavnější anonymní kapela dějin populární hudby, američtí The Residents. V prvním singlu z alba Metal, Meat & Bone - The songs of Dyin’ Dog, které vyjde 10. července, docela překvapivě pohostinsky zpívá Black Francis, jinak frontman kapely Pixies.