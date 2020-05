ZÁPISKY Z KARANTÉNY: Pokoří Cobainova kytara Lennonovu a Gilmourovu?

I když venku létají koronaviry, v kultuře se pořád něco děje a lze to sledovat i z karantény. Tyto poznámky k poslouchání, čtení či dívání ve vynuceném domácím azylu si nedělají ambici na objektivitu ani úplnost.

Jedna z nejslavnějších kytar 90. let bude v červnu na prodej. Jedná se o akustický nástroj typu Martin D-18E, ročník 1959, z majetku Kurta Cobaina. Kytara, na kterou krátce před smrtí král grunge natočil slavný pořad MTV Unplugged, jehož záznam získal cenu Grammy, je upravená podle Cobainových požadavků zejména po stránce ozvučení. Součástí aukční nabídky, o kterou se jistě rockoví fanoušci z horních deseti tisíc poperou, je i řádně omlácený pevný obal ozdobený mimo jiné visačkami aljašských aerolinek, v jehož úložném prostoru je zbytek balíčku strun, pár trsátek a nějaké to nádobíčko k přípravě drog.

Akustická kytara Kurta Cobaina s kufrem, jak půjde v červnu 2020 do aukce

Do aukce se kytara dostala jako součást majetku bývalého manžela Cobainovy dcery Frances Bean, jemuž tento cenný artefakt spadl v roce 2018 do klína coby součást rozvodového vyrovnání. Vyvolávací cena kytary je jeden milion dolarů. Pokud se prodá pouze za tuto cenu, bude to třetí nejdráže vydražená akustická kytara všech dob, bude-li se přihazovat, možná se dosavadní pořadí změní. První místo má prozatím od roku 2015 Gibson J-160E z majetku Johna Lennona, prodaný za 2,4 miliony dolarů, druhé místo vloni obsadil Martin D-35 pinkfloydovského Davida Gilmoura. Kytara, kterou můžeme slyšet mj. v titulní písni alba Wish You Were Here, byla přiklepnuta za 1,095 milionu dolarů.

Už několikrát tady bylo zmíněno, že se během koronaviru lidé i média baví všelijak. A tak například magazín Paste vydal přehled nejlepších a nejhorších uměleckých spoluprací sledovatelných na sociálních sítích po dobu „sociální distance“. Mezi nejlepšími je zajímavé upozornit například na krásný duet soulové legendy Mavis Staplesové a frontmana kapely Wilco Jeffa Tweedyho All In It Together.

Z nejhorších kousků ani dvouměsíční odstup nesesadil z královského trůnu video, ve kterém Lennonovo Imagine příšerné hýkají herecké hvězdy i hvězdičky (iniciátorka Gal Gadotová, dále třeba Zoë Kravitzová, Natalie Portmanová, Chris O’Dowd, Dawn O’Porterová, Will Ferrell, Sarah Silvermanová, Mark Ruffalo, James Marsden). A pár přizvaných opravdových zpěvaček (Norah Jonesová, Sia) to nemá šanci zachránit. Podle Paste je ovšem zdaleka nejlepší kolaborací čtrnáct dní starý remix hitu americké zpěvačky a raperky Megan Thee Stallionové Savage. No, bodejť by ne, když v něm rapuje Beyoncé.



Každá „normální“ věc v kultuře v současné době vysloveně zahřeje. Třeba to, že někdo k novému albu natočí klip, ve kterém není po nějakých virech ani památky. Jako třeba v Praze žijící britský rocker Phil Shoenfelt. Ten vydal v závěru roku 2019 nové skvělé album Cassandra Lied a nyní přichází s videoklipem k jedné z nejsilnějších písní z něj Fly Away. Jeho dějištěm je Berlín. Což není náhoda. Část muzikantů, kteří se Shoenfeltem album natočili, v německé metropoli žije, desku vydala německá značka Sireena Records a hlavně: do tamní atmosféry song sedne jak dělaný.