ZÁPISKY Z KARANTÉNY: Užijeme si znovu Prázdniny na Zemi...?

I když venku létají koronaviry, v kultuře se pořád něco děje a lze to sledovat i z karantény. Tyto poznámky k poslouchání, čtení či dívání ve vynuceném domácím azylu si nedělají ambici na objektivitu ani úplnost.

Když vyšlo album Olympiku Prázdniny na Zemi...?, kterým tahle kapela vstoupila do osmdesátých let, bylo mi dvanáct a byla to první „velká“ deska, kterou jsem vnímal v reálném čase. Jako dneska si pamatuji na ten šok z jejího televizního zpracování. Bylo to něco, co jsem nikdy předtím neviděl ani neslyšel, ale moc se mi to líbilo. Dnes už samozřejmě chápu starší kolegy a kamarády, kteří Prázdninám i následující Ulici vyčítají přílišný vliv Pink Floyd, rozumím i naštvanosti spousty lidí, kterým se Olympic coby jednu dobu de facto jediná „povolená“ rocková kapela zajídal (já to tehdy samozřejmě netušil a ani mě to v tom věku nezajímalo), ale přiznám se, že já osobně mám k Prázdninám na Zemi...? prostě sentimentální vztah.

A mám tudíž radost, že tohle stěžejní album českých osmdesátek právě vychází v reedici: na CD a v downloadu v rozšířené verzi o deset bonusů, ale i jako zvukově i obrazově dokonale rekonstruované vinylové elpíčko. Ostatně, to nepříliš veselé sci-fi téma k dnešní době docela sedí...

Když jsme u těch reedic, tak něco z téměř stejné doby, ale v setsakramentsky jiném stylu. Na samém konci května, konkrétně 29., vyjde sedmicédéčkový box nahrávek Iggyho Popa s názvem The Bowie Years. Tedy z doby, kdy se tihle dva parťáci spolu poflakovali po světě, měli základnu ve „swingujícím Berlíně“, užívali si života a jen tak mimochodem oba natočili jedny z nejlepších nahrávek svých kariér. Luxusně vypravený reediční komplet bude obsahovat obě Popovy Bowiem produkované studiovky Idiot a Lust for Life, live album TV Eye (všechny tři z roku 1977), jedno cédéčko bude obsahovat alternativní verze písniček a zbývající tři nosiče přinesou záznamy dosud nevydaných Popových koncertů z roku 1977. Pro pamětníky radost a pro ty, kteří se zamilovali do Iggyho Popa až s jeho předposledním skvělým albem Post Pop Depression, naprostá povinnost. Protože právě tady to začalo.

David Bowie a Iggy Pop

Jak tak člověk bloumá v karanténě internetem, narazí občas na poklady, které, jak pak zjistí, řada jeho známých a přátel už dávno zná, ale nepodělila se. A protože jeden není sketa, aby si dobré objevy nechával pro sebe, i s rizikem, že bude vnášet dříví do lesa, rád upozorní čtenářstvo, že na YouTube je k shlédnutí celá řada dílů série Elvis Costello Spectacle, televizních talk show (s publikem), do nichž si ke konci nultých let zval slavný anglický zpěvák kolegy z obou stran Oceánu. Hodně klábosili, tu a tam hosté zahráli sami, nějakou tu písničku si zajamoval host s hostitelem, to vše ve velmi přátelské a milé náladě. Která i tak proslulého morouse, jakým byl Lou Reed, několikrát přivedla k úsměvu. A další hosté? Namátkou The Police, Bono a The Edge, Elton John, James Taylor nebo Bruce Springsteen. V jednom díle samozřejmě nesměla chybět „milostivá“. Totiž paní Costellová. Ehm, tedy, samozřejmě, Diana Krallová...

Reklamní hlášení. V pátek 24. dubna si můžete zaběhnout Art Maraton. Streamovaný osmihodinový pořad hudby a autorských čtení z pražského Paláce Akropolis. Mezi hudebníky, kteří od čtvrté odpolední zahrají, jsou Cocotte Minute, Kittchen, Clarinet Factory, Bratři, Never Sol, Bára Zmeková nebo Malé zvíře, literární trošku do mlýna přinesou Kamila Hladká, Miřenka Čechová nebo Apolena Rychlíková. Mimochodem, leckdo stále hledá na současné době koronavirové alespoň nějaká pozitiva. Jedním mohu přispět i v tomto případě: zatímco při běžných koncertech je v Akropoli zcela bezpodmínečné zachovávat „policejní hodinu“ a ani o minutu nepřetáhnout desátou večerní, tenhle stream poběží až do půlnoci...

O Neilu Youngovi jsme v těchto Zápiscích mluvili nedávno. Ale protože se kolem tohoto workoholika pořád něco děje, musíme opět. Young měl na letošek naplánované turné s obnovenou kapelou Crazy Horse, s níž vydal vloni výborné album Colorado. A protože pár dní předtím, než vyhlásil prostřednictvím svého managementu termíny koncertních zastávek šňůry, ochromil prakticky celou zeměkouli koronavirus, plány musel skrečovat. Jako omluvu fanouškům, poděkování a vyjádření obdivu všem, kteří pomáhají ostatním, ale snad i vzkaz, že všechno dobře dopadne, natočil k písni Shut It Down z alba Colorado nový videoklip. Za ten sestřih liduprázdných měst za pár let budeme nejspíš tvůrce považovat za podvodníky...