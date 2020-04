ZÁPISKY Z KARANTÉNY: V Americe milují Zemana. Samozřejmě Karla

I když venku létají koronaviry, v kultuře se pořád něco děje a lze to sledovat i z karantény. Tyto poznámky k poslouchání, čtení či dívání ve vynuceném domácím azylu si nedělají ambici na objektivitu ani úplnost.

Žijeme sice v čím dál digitálnější době, ale držet v ruce pevný nosič, ať už hudební, nebo v tomto případě filmový, je prostě pořád ještě zážitek, i když nevylučuji, že jsem zástupce poslední generace, které se to týká. A proto mě hned dvojnásob naprosto nadchla nová edice tří nejlepších filmů českého tvůrce Karla Zemana: Cesta do pravěku, Vynález zkázy a Baron Prášil. Za prvé: jejím původcem je americká firma Criterion Collection, což vypovídá o tom, že Karel Zeman je umělcem vpravdě světovým a my se můžeme dmout pýchou. Za druhé: balení společného vydání tří blu-ray disků je výtvarně naprosto fantastické, forma prostorového leporela krásně koresponduje se zemanovským světem. Vydání navíc obsahuje řadu bonusů včetně několika Zemanových krátkých filmů, celovečerního dokumentu o něm nebo alternativních záběrů. Americká edice je ke koupi v e-shopu Muzea Karla Zemana, které se, mimochodem, o Mistrův odkaz vzorně stará. Až přijdou nějaké prémie, už je mi jasné, do čeho je vrazím.

Bude vám to možná připadat jako marginálie, ale mně to nejde z hlavy. Předevčírem jsem jel někdy kolem jedenácté večerní po pražské magistrále okolo Státní opery a opravdu jsem zíral (jako pouhý spolujezdec jsem si to mohl dovolit, nemusel jsem se věnovat řízení). Celá budova zářila do noci, jako by uvnitř probíhal přinejmenším ples v opeře - svítila všechna okna vepředu i po stranách, vstupní foyer, rozzářené byly dokonce i vitríny, ve kterých za normálních okolností visí cedule s osobami a obsazením. Ekonomické vzdělání nemám, ale cosi jako selský rozum mi říká, že tolik rozsvícených světel asi nějakou tu elektřinu sežere. Čtvrtek nebyl nijak výjimečný večer, čili usuzuji, že se jedná o každovečerní, a možná každo-celo-noční standard. Divadla jsou a ještě nějaký ten pátek budou zavřená, všechna si, jistěže právem, stěžují na finanční schodky. Nedalo by se pro začátek aspoň „pár drobných“ ušetřit na tom, že kde nikdo není, může se klidně zhasnout?

Státní opera Praha

Kdo by neměl rád hudební kuriozity... A takových každoročně vychází v takzvaný Record Store Day spousty. Je to svátek všech bláznů, kteří neváhají ani v současné době „vyhazovat spousty peněz“ za pevné hudební nosiče, a to zejména vinylová elpíčka či dokonce singly. Jedním z titulů, na které se letos můžeme těšit, je „nové“ album zvěčnělého Davida Bowieho ChangesNowBowie. Je na něm devět vesměs známých písní (The Man Who Sold The World, Aladdin Sane nebo velvetovská White Light / White Heat ad.), které nahrál v roce 1997 při zkouškách na svůj velký koncert k padesátinám v poloakustické sestavě s částí svojí tehdejší kapely. A dodejme: zní to opravdu skvěle! Ti, kteří nechtějí čekat do 20. června, na kteréžto datum připadá oficiální vydání na LP a CD, se mohou uspokojit už teď poslechem na digitálních platformách, na nichž bylo album zpřístupněno před týdnem.

Charitu Američané umějí, patří tam k dobrému tónu se zapojovat a za účelem podpory bohulibých projektů vytvářet zajímavé hodnoty. Ve státě New Jersey vznikla nadace na nápravu pandemických škod Jersey 4 Jersey. Jejími tvářemi jsou mj. herečka Whoopi Goldbergová, herec Danny DeVito, nebo zpěváci Tony Bennett, Jon Bon Jovi či Bruce Springsteen. Posledně jmenovaný společně s manželkou Patti Scialfa ve čtvrtek zveřejnil benefiční nahrávku pro tuto nadaci, ve které zpívají Bossovy písně Land of Hope and Dreams a - příznačně - Jersey Girl.