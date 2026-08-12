Praha jako lokace Netflixu. V září začne natáčení seriálu podle knihy Dana Browna

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  17:14aktualizováno  17:14
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Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil...

Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil svůj nový bestseller "Tajemství všech tajemství", jehož děj se odehrává v Praze. (18. září 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Americký spisovatel Dan Brown se znovu objevil v Praze. Tentokrát fanoušky...
Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil...
Obálka knihy Tajemství všech tajemství
Americký spisovatel Dan Brown, jehož nový bestseller Tajemství všech tajemství...
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V září spustí v Praze platforma Netflix natáčení seriálu Tajemství všech tajemství podle zatím poslední stejnojmenné knihy známého spisovatele Dana Browna. Děj knihy začíná v české metropoli a posléze míří do Londýna a New Yorku. V Praze se ústřední hrdina profesor symbologie Robert Langdon pohybuje například na Karlově mostě, v Klementinu, na Petříně či v bývalém židovském ghettu na Josefově. Začátek natáčení oznámil Brown na svém facebook.

Netflix na seriálu Tajemství všech tajemství, který by měl mít přibližně osm hodin, pracuje již několik měsíců. V roli harvardského profesora, specialisty na výklad symbolů Roberta Langdona, se představí herec Morgan Spector. Jeho přítelkyni a spolupracovnici Katherine Solomonovou bude hrát Rebecca Hallová. Datum premiéry Netflix zatím nestanovil.

Natáčení by mělo začít na začátku září v okolí Karlova mostu. ČTK to bez bližších podrobností potvrdil ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.

Tři z Brownových románů se dočkaly celovečerní filmové podoby s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda - Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Snímky dohromady vydělaly 2,24 miliardy dolarů. Ze čtvrtého dílu langdonovské série - Ztraceného symbolu - vznikl seriál.

Kniha Tajemství všech tajemství byla uvedena na celosvětový trh loni 9. září. Na dopolední prodejní akci v prostorách Staroměstské radnice v Praze si ještě ten den knihu koupila tisícovka lidí, novinky se podle nakladatelství Argo jen za první týden prodalo 100 tisíc výtisků. Obálku knihy s motivem Karlova mostu vytvořil britský grafický designér Neil Johnston, který žije a pracuje v Praze.

Brown se po vydání knihy osobně v Praze představil 18. září ve vyprodané Lucerně, kde při dvouhodinové talkshow zodpovídal otázky moderátora i návštěvníků na svou novou knihu. Jeden z nejprodávanějších světových autorů navštívil Prahu několikrát. V roce 2021 se při vystoupení v Obecním domě představil jako knižní autor, skladatel i klavírista.

Děj knihy Tajemství všech tajemství začíná v Praze, posléze míří do Londýna a New Yorku. Profesor symbologie Langdon v Praze navštíví přednášku badatelky Katheriny Solomonové, s níž navázal romantický vztah. Solomonová se věnuje noetice a pracuje na knize, která přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a má potenciál vyvrátit leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí.

Jejich pražský pobyt náhle naruší brutální vražda a zavládne chaos. Katherine záhadně zmizí i se svým rukopisem, Langdon se stane objektem zájmu mocné organizace i terčem záhadného útočníka, jenž jako by se vynořil z dávných pražských legend.

Brownovy romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků. V roce 2005 byl Brown magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě. Při návštěvě Prahy v roce 2014 převzal cenu knihkupectví Palác knih Luxor za nejprodávanější knihu desetiletí, kterou se stala Šifra mistra Leonarda s více než 100 tisíci prodanými výtisky.

10. prosince 2025
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