Zátopek příští rok poběží v kinech. Díky filmu se dočkal rekonstrukce zchátralý brněnský stadion

Brno V těchto dnech probíhá natáčení životopisného filmu o legendárním běžci Emilu Zátopkovi. Režie se ujal David Ondříček, který na scénáři spolupracoval s Janem P. Muchowem a Alicí Nellis. V hlavních rolích se představí Václav Neužil a Martha Issová. Natáčí se v Brně, Praze, Seči, Lipně a na Slovensku.

Děj začne v roce 1968 a retrospektivně dá divákovi nahlédnout do sportovcova života. „Životní příběh Emila Zátopka je pro mě obrovskou výzvou,“ říká režisér David Ondříček. „Je to téměř klasický příběh outsidera a v podstatě ne příliš talentovaného sportovce. Zároveň je to příběh člověka s ohromnou vůlí a touhou vyhrávat, zarputilého a nezlomného, který se stal legendou,“ popisuje Ondříček.



Do role Zátopka obsadil Václava Neužila. Jeho životní partnerku Danu ztvární Martha Issová. Oba herci působící ve známém Dejvickém divadle museli kvůli natáčení podstoupit trénink pod vedením špičkových trenérů. „Zátopka“ má na starost trenér reprezentantů v bězích na střední a dlouhé tratě Jan Pernica, „Zátopkovou“ pak trenér oštěpařky Báry Špotákové Rudolf Černý.



Pro Neužila je nejtěžší je běh v replikách dobových treter, v nichž se musí běhat po špičkách, aby se běžec pohyboval co nejrychleji. Prý vyzkoušel běh vdešti i velkých vedrech, zkrátka za každého počasí – jako Zátopek.

„Mám mnohem větší pocit zodpovědnosti, protože Dana Zátopková je žijící člověk, k němuž mám respekt a úctu,“ řekla v pátek novinářům Issová. S oštěpařkou se již osobně setkala.

Ve filmu se objeví i mnoho profesionálních sprotovců. Režisér si spolupráci s nimi pochvaluje. „Musíme jim říkat aby zpomalili,“ říká s úsměvem.

Zchátralý stadion znovu ožil

Životopisný film o nejslavnějším českém běžci minulého století se začal točit na konci srpna. Scénář počítá se záběry z letních olympijských her v Londýně v roce 1948 a z Helsinek v roce 1952. Natáčet se však bude však výlučně v Česku a na Slovensku.

Původní záměr tvůrců natáčet na finském stadionu nevyšel kvůli nutnosti jeho rekonstrukce. Místo toho jim poslouží brněnský stadion Za Lužánkami. Ten se přitom ještě před rokem nacházel v neutěšeném stavu. Filmaři si jej pro své potřeby upravili dle návrhů architekta Jana Vlasáka. „Bylo třeba vykácet nálety a vyčistit tribuny, na nichž rostly i stromy,“ říká výkonná producentka Daria Špačková. Nutná byla i kompletní rekultivace trávníku a povrchu, což zahrnovalo i vybagrování a odvezení 1721 tun zeminy, vysetí nového trávníku, nivelace povrchu, vytyčení běžeckého oválu nebo vytyčení sportovišť.

Úpravy ale ještě nejsou u konce. Poté, co se dotočí scény z kulis Londýna, přijdou na řadu Helsinky. Černou škváru tak nahradí antuka, která na stadionu už zůstane.

Sám režisér přiznává, že jde o jednu z největších změn lokace, kterou kdy kvůli filmu potřeboval. Sportoviště ale nepřijde nazmar, brněnští zastupitelé mají zájem o jeho obnovení, které bude i díky práci filmařů jednodušší. Město podpořilo projekt technicky i finančně. Do budoucna by podle náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) město areál rádo uchovalo pro rekreační účely, problém však představuje absence vodního zdroje na stadionu.

V dalších týdnech se filmový štáb přesune mimo Prahy i do Seče a na Lipno, kde se budou točit scény z maratonského běhu.

Václav Neužil kvůli roli poctivě trénoval.

Film vzniká v produkci Davida Ondříčka a Kryštofa Muchy ve společnosti Lucky Man Films, koproducentem projektu je Česká televize, Z Films a Barrandov Studio, slovenským koproducentem je Azyl Productions. Tvůrci spolupracují i s Českým olympijským výborem.



První diváci film uvidí příští rok v době, kdy budou v Tokiu probíhat olympijské hry. Příští rok podle producenta Kryštofa Muchy by tak mohl být promítán třeba na speciálních projekcích v olympijských parcích.