„Poprvé v české historii propojíme rozhlasové vysílání s přenosem do více než 180 kin po celé České republice prostřednictvím sítě společnosti Aerofilms. Na jevišti vznikne improvizovaná ‚Nealkoholická vinárna U Pavouka‘, do níž budou přicházet hosté spjatí se Svěrákovou divadelní, filmovou i rozhlasovou tvorbou,“ popsal ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
Gratulovat přijde řada osobností české kultury, například Daniela Kolářová, Bolek Polívka, Karel Šíp, Tomáš Klus nebo Vojtěch Kotek. Na pódiu se objeví také postavy, které Zdeněk Svěrák během své kariéry přivedl na svět.
Pořadem provede moderátor Vladimír Kroc ve spolupráci s rozhlasovým znalcem Divadla Járy Cimrmana Tomášem Malečkem. Kina po skončení přenosu navážou podle vlastní dramaturgie projekcí vybraného filmu se Zdeňkem Svěrákem. Část výtěžku ze vstupného bude věnována na podporu Centra Paraple, které pomáhá lidem po poranění míchy a jejich rodinám.
Český rozhlas Dvojka se k oslavám připojí dokumentem Na chalupě u lesa, ve kterém si oslavenec popovídá s Vojtou Kotkem o životě, o otcovství, o odchodech blízkých, o zrodu i budoucnosti Divadla Járy Cimrmana. Dvojka uvede i premiéru Svěrákovy pohádky Pan Buřtík a pan Špejlička s Michalem Isteníkem a Miloslavem Königem v hlavních rolích.
„Zdeněk Svěrák patří k osobnostem, které zásadně ovlivnily českou kulturu i rozhlasovou tvorbu. Za celý Český rozhlas mu děkuji za mimořádný přínos, inspiraci a radost, kterou svou prací přináší už desítky let. K jeho 90. narozeninám mu přejeme především pevné zdraví a stále stejný smysl pro humor a nadhled,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Od Cimrmana po Oscara
Zdeněk Svěrák, který patří k nejčinorodějším postavám české kultury, je vystudovaný učitel a od konce 50. let učil na Lounsku. V roce 1961 nastoupil do Československého rozhlasu, kde byl jedním z autorů rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka, v němž vznikla postava Járy Cimrmana.
První hrou Zdeňka Svěráka uvedenou v Divadle Járy Cimrmana byl Akt (1967). Poté vytvořil autorskou dvojici s Ladislavem Smoljakem, která je podepsána pod celkem dalšími čtrnácti hrami - Vyšetřování ztráty třídní knihy (1967), Hospoda Na mýtince (1969), Vražda v salonním kupé (1970), Němý Bobeš (1971), Cimrman v říši hudby (1973), Dlouhý, Široký a Krátkozraký (1974), Posel z Liptákova (1977), Lijavec (1982), Dobytí severního pólu (1985), Blaník (1990), Záskok (1994), Švestka (1997), Afrika (2002) a České nebe (2008).
Od dob rozhlasového působení se rovněž datuje spolupráce Zdeňka Svěráka se skladatelem Jaroslavem Uhlířem. Z ní jsou známy zejména písně pro děti, uváděné v televizních pořadech Hodina zpěvu, ale také píseň Holubí dům, hit interpretovaný Jiřím Schelingerem. Tento text ovšem Svěrák napsal pod pseudonymem Emil Synek.
Dvojice Svěrák-Smoljak je také autory scénářů k mnoha velmi úspěšným filmům: Jáchyme, hoď ho do stroje (1974), Marečku, podejte mi pero (1976), Na samotě u lesa (1976), Kulový blesk (1979), Trhák (1980), Jára Cimrman ležící, spící (1983), Rozpuštěný a vypuštěný (1985), Nejistá sezóna (1988).
Ze samostatné scénáristické tvorby Zdeňka Svěráka můžeme připomenout filmy jako Vrchní, prchni (1980) a Tři veteráni (1983).
Scénáře pak psal i v letech devadesátých, kdy se realizace filmů ujal jeho syn Jan Svěrák. Do tohoto období patří Obecná škola (1991), Oscarem oceněný Kolja (1996), válečný Tmavomodrý svět (2001) a Vratné lahve (2007). Filmem Po strništi bos (2017), nominovaným na cenu Českého lva, se pak Zdeněk Svěrák vrací do období svého dětství za 2. světové války.
V roce 2019 získal Cenu české akademie divadelníků.
Zdeněk Svěrák je také autorem několika povídkových knih. Dlouhodobě se také věnuje charitě ve prospěch Centra Paraple, jehož je spoluzakladatelem.
Prezident Václav Havel už v roce 1999 ocenil Svěrákův přínos české kultuře Medailí za zásluhy. V říjnu 2025 mu prezident Petr Pavel propůjčil Řád bílého lva občanské skupiny II. třídy za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.