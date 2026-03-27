Před pár dny mu na Letné k jeho blížícímu se jubileu zpívalo asi čtvrt milionu lidí. „Máločemu v dnešním světě rozumím, ale myslím, že zaplaťpánbůh ještě rozumím legraci. Vím, co legrace je, a co není. Zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost,“ řekl 21. března lidem na Letenské pláni Svěrák.
„Už třicet let si platíme z vlastní kapsy rozhlas a televizi, a to proto, aby jejich vysílání bylo svobodné a nebylo poplatné politikům, kteří právě vládnou,“ pokračoval a dodal: „Je dobré, když se tam bojí chodit, protože jsou vystaveni nepříjemným otázkám“.
Bývalý učitel, narozený na den učitelů, patří už víc jak šest desítek let k hybatelům české kultury. Téměř všechny filmy, k nimž napsal scénář, vešly do zlatého fondu české kinematografie. A svěrákovský humor není omezený jen českým jazykovým prostředím, o čemž svědčí i tři nominace na Oscara, z toho jedna proměněná, na které dosáhly filmy s jeho scénáři.
Šlo o snímky Vesničko má středisková z roku 1985, kterou režíroval Jiří Menzel, Obecná škola z roku 1991 a Kolja, jenž vznikl o pět let později. U nich už byl režisérem syn Zdeňka Svěráka Jan a poslední z těchto filmů sošku Americké akademie opravdu získal.
„Dívám se na svět očima malého kluka,“ tvrdí Svěrák, jehož prezident Petr Pavel ocenil loni Řádem Bílého lva: „Všechno, co jsem kdy psal, jsem psal za jediným účelem. Aby bylo veseleji. A později se do toho přimísil prvek jistého soucitu, jímavosti.“ Celkem sám napsal nebo se podílel na scénářích více než třiceti hraných filmů pro kina a televize.
Svěrák herec dostal roli ve více než čtyřicítce snímků, dnes legendární jsou postavy učitele Oldřicha Lavičky v Menzelově filmu Na samotě u lesa, studenta večerní školy Šlajse, zvaného Hustoles, z Lipského Marečku, podejte mi pero nebo violoncellisty Františka Louky, který se v oscarovém Koljovi se sebezapřením stará o sovětského chlapce.
V porevoluční době začal Svěrák spolupracovat se svým synem, režisérem Janem, a zároveň hrát v jeho filmech. Například Vratné lahve z roku 2007, které dostaly Českého lva za scénář, stejného ocenění se dostalo i snímku Kolja.
Svěrákovo recesisticko mystifikační Divadlo Járy Cimrmana představuje už léta oázu inteligentní zábavy. V divadle na pražském Žižkově táhne tento herec dvouhodinové představení, během nějž téměř nezmizí z jeviště. Hraje na kytaru a zpívá „Tam, kde hynuli sobi, Čech se přizpůsobí“, posouvá se na pódiu na starobylých lyžích, hopsá v kostýmu tučňáka, leze dokonce na štafle.
Na prknech žižkovského divadla je k vidění v různých cimrmanovských rolích desetkrát do měsíce, kromě toho jezdí s divadlem i na zájezdy. Sám říká, že divadlo je pro něj zdrojem energie.
Od nastoupené dráhy pedagoga to vzal Zdeněk Svěrák přes práci v Československém rozhlase, kde se stal jedním z autorů pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka, v němž vznikla postava Járy Cimrmana, až po uznávaného spisovatele, autora písňových textů, divadelníka, herce i sledovače politických poměrů v zemi.
V divadle byl Svěrák nerozlučnou autorskou dvojicí s již zesnulým Ladislavem Smoljakem. Spolu napsali i filmy, jež patří k tomu nejlepšímu ve dvacetiletí 1969 až 1989: Vrchní prchni a Kulový blesk. Další Svěrákovy scénáře realizoval Oldřich Lipský - Jáchyme hoď ho do stroje (1974), Marečku, podejte mi pero (1976) či Tři veteráni (1983). A Jiří Menzel zase vystihl poetickou linii jeho scénářů v již zmíněném snímku Vesničko má středisková (1985).
Láska k psanému slovu v něm rostla už v dětství
„Ty jsi takovej náhradník,“ říká ve filmu Obecná škola chlapec svému kamarádovi, jehož předobrazem je právě Zdeněk Svěrák. Pozdější učitel a scenárista přišel na svět 28. března 1936 skutečně svým způsobem jako „náhrada“. První Zdeněk Svěrák se narodil Růženě Svěrákové, ženě v domácnosti, a Františkovi Svěrákovi, pracovníkovi rozvodných závodů, už v roce 1929. Jako pětiletý ale šlápl na rezavý hřebík a zemřel na otravu krve.
Láska k psanému slovu v malém Zdeňkovi rostla už v dětství, stráveném na pražském Bohdalci, u rozvodny Praha-jih, kde pracoval jeho tatínek: „Chtěl jsem být spisovatelem, tak jsem si řekl, když budeš učitelem češtiny, naučíš se za prvé pravopis a za druhé zjistíš, co už bylo napsáno, abys nenosil dříví do lesa,“ komentoval to sám. Na škole se seznámil s Miloněm Čepelkou, díky němu se dostal do rozhlasu, kde společně ještě s Jiřím Šebánkem založili Divadlo Járy Cimrmana. Ve škole potkal i Smoljaka.
Po roce 1969 se živil hlavně divadlem. V 70. letech se stal scenáristou na Barrandově, od začátku 90. let je na volné noze. Jeho styl psaní je věcný. Přesně volená slova umí použít na správném místě, objevit zasuté výrazy, jiné použít nečekaně. Umění živého dialogu si vypěstoval v rozhlase a při psaní divadelních her. A schopnost vtipné pointy prý zdědil po tatínkovi.
„Když se pořádně zasměju, mám pocit obrovského štěstí. Hmatatelný i fyziologicky,“ říká Svěrák. Záběr tohoto absolventa pedagogické fakulty je obrovský. Z jeho letité písničkové spolupráce s Jaroslavem Uhlířem vznikly písně Holubí dům, Není nutno, Dělání i Severní vítr. Je pyšný na svůj podíl na vzniku vozíčkářského centra Paraple. Dětem pomáhal najít ztracenou lásku ke knize a čtení v projektu Čtení pomáhá. A národu občas v televizi ukládal diktáty.
Na podzim 2015 vyšla v nakladatelství Fragment kniha ze Svěrákových filmových scénářů pod názvem Filmové příběhy. Nakladatelství vydalo i úspěšné povídkové knihy, za všechny tři získal v letech 2008 (Povídky), 2011 (Nové povídky) a 2014 (Po strništi bos) ocenění Český bestseller. A vyšly mu i další knihy.
V roce 2014 převzal Svěrák na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech z rukou Jiřího Bartošky Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii. V roce 2019 mu Česká akademie divadelníků udělila ocenění za mimořádný přínos divadlu, v říjnu 2021 obdržel Cenu ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize. Dále je například vícenásobným držitelem ocenění v rámci literární ceny Magnesia Litera.
Lidé, kteří Svěráka poznali osobně, zdůrazňují, že ještě více než jeho umělecké počiny na ně zapůsobila jeho vstřícnost a pohodářství v běžném kontaktu: „Já třeba miluju, že pokaždé, když dorazí k nám do kanceláře, přijde s novou anekdotou a úplně mu u toho září oči. Jsou to často takové spíš dětské vtipy, ale když to řekne on, tak to funguje,“ přiblížil nedávno šéf uměleckého provozu Divadla Járy Cimrmana Radim Jezdinský.