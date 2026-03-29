„Tolik starostí. Rus, Turek a ještě si najdete čas na mě,“ děkoval dojatý Svěrák Pavlovi

  8:24aktualizováno  8:24
Čerstvě devadesátiletý herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák vzkázal ze své narozeninové oslavy lidem, že humor je vzácný dar. Jen s jeho pomocí lze podle něj čestně vést předem prohrané bitvy. Mezi desítkami gratulantů na slavnostním večeru v Divadle Járy Cimrmana byli nejen umělci spjatí se Svěrákovou filmovou a divadelní tvorbou, ale také prezident Petr Pavel.
Z pořadu Zdeněk Svěrák 90

Živý přenos pak vedle posluchačů Českého rozhlasu sledovali i návštěvníci 180 českých kin.

„Já mám slušnou fantazii, někdy i neslušnou. Ale pořád mě překvapují věci, které jsem nečekal. Některé jsou pěkné a některé hrubě nepěkné,“ řekl Svěrák poté, co si v úvodu zazpíval s dětským sborem, že „ani k stáru nemá o životě páru“ - tedy svou ústřední píseň z filmu Vratné lahve. Mezi pěknými věcmi jmenoval, že může v 90 letech nadále stát na divadelních prknech, mezi nepěknými pak to, že se vedou války a že světu vládnou psychopati.

Prezident Pavel řekl dojatému oslavenci v narážce na cimrmanovskou hru Dobytí severního pólu, že pro muže není hanbou uronit kroupu. „Vy máte tolik starostí. Rus. Turek. A ještě si najdete čas na mě!“ opáčil Svěrák.

Mezi dárky, které jubilant dostal, byla nejen stříbrná pamětní medaile od členů jeho souboru, ale také poukaz na doživotní konzumaci v divadelním baru, báseň od kolegy Miloně Čepelky nebo dámské kalhotky. Ty připomněly Svěrákovu milostnou scénu s učitelkou ve filmu Vesničko má středisková. Oslavencův syn, režisér Jan, pak otci - prý poprvé po 30 letech - zapůjčil sošku Oscara, kterou získali za film Kolja. Vysvětlil přitom, že pozlacená cena americké filmové akademie je zprohýbaná, protože ji dvakrát poničil jeho kocour.

Při oslavě zazněla i nahrávka hlasu zesnulého Ladislava Smoljaka, Svěrákova dlouholetého souputníka. „Ve dvojici se líp dělá legrace, protože parťák je publikem. A když se publikum zasměje, máte jistotu, že je to dobrý vtip,“ uvedl k tvorbě v tandemu Svěrák. V publiku seděl další spolupracovník Jaroslav Uhlíř, s nímž Svěrák vytvořil řadu zlidovělých písní. Dort jubilantovi předala jeho trojnásobná filmová manželka Daniela Kolářová, která si ke gratulaci vypůjčila výrok Svěrákovy skutečné ženy Boženy: „To se ti to píše, když máš mě.“

„Jestli jsem na něco pyšnej, tak je to Paraple,“ zhodnotil oslavenec svou celoživotní práci. Právě Centrum Paraple, které Svěrák založil a které pomáhá lidem po úrazu míchy, dostane většinu výtěžku ze sobotního večera.

