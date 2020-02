Zdeněk Sýkora opět jinak. Škoda, že se k výstavě nemůže vyjádřit sám umělec

PRAHA Galerie Zdeňka Sklenáře připravila ke stému výročí narození Zdeňka Sýkory výstavu s kopií jeho ateliéru.

V předvečer stého výročí narození malíře a novátora Zdeňka Sýkory (3. 2. 1920 – 12. 7. 2011) zahájila Galerie Zdeněk Sklenář výstavu k výtvarníkově poctě. Práce kurátorky byla opět svěřena osobě nejzasvěcenější – Sýkorově manželce i umělecké partnerce Lence Sýkorové. Mnoho let byla svědkyní vzniku řady obrazů, zná Sýkorovy názory, myšlenky i postupy práce. S pomocí architekta Josefa Pleskota a typografa Zdeňka Zieglera se pokusila vytvořit instalaci, která představuje Sýkoru jinak než dosud.

Sklenářova galerie se dílem tohoto autora zabývá kontinuálně řadu let, například v loňském roce se v ní uskutečnila výstava Zdeněk Sýkora – Moje příroda. O to složitější bylo zvolit pro současnou expozici novou formu i obsah, aby v den autorových nedožitých kulatin nebyla „jen“ výčtem jeho výtvarných počinů.



Lenka Sýkorová se rozhodla pro intimní a nezvyklou variantu, pozvala návštěvníky do hlubin Sýkorovy duše. Ta je stále přítomna v Sýkorově legendárním lounském ateliéru, který kurátorka částečně přenesla do prostor galerie. Poslední z výstavních sálů končí velkoplošným zrcadlem, v němž se odráží část Sýkorova světa. Do něho patří křesílka, v nichž umělec sedával a v nichž byl často fotografován. Nyní v nich mají návštěvníci dovoleno spočinout a kochat se jeho obrazem, zatímco ve vedlejší místnosti běží na televizní obrazovce šest dokumentů o životě a díle Zdeňka Sýkory.

Při troše fantazie vzniká dojem, že si Sýkora s diváky usazenými v jeho křeslech povídá. „Prostě jsem chtěla, aby byl na té výstavě přítomen. Prostřednictvím filmů slyšíme v galerii jeho hlas, vidíme jeho veselé oči, uvědomíme si jeho schopnost jasně formulovat, jeho smysl pro humor i nebojácnost, s jakou vyslovoval kontroverzní názory a uměl přiblížit umění i těm, kteří se o tento svět běžně nezajímají,“ říká ke zvolené koncepci Sýkorová.

Dalším předmětem, který by na výstavě málokdo čekal, je jízdní kolo, na němž Sýkora, velký sportovec i milovník přírody, jezdil malovat do plenéru a kterým dokonce kdysi poměřoval kvalitu svých krajinomaleb, jak vyplývá z jednoho jeho textu: „Trvalo to třicet let pilné práce, než jsem se ,promaloval‘ k takovému výrazu, kdy mohu říci, že mé obrazy jsou také krásné jako kolo, jako krajina, ale nepodobají se ani jednomu, ani druhému.“

Konkrétní Sýkorovu tvorbu zastupuje pouze jeden obraz. „Loňská retrospektiva představila na padesát děl, mnoho fotografií, komentářů, souvislostí. Letos jsem proto šla opačnou cestou a vybrala jediný a nejen rozměry zcela výjimečný obraz, který vzhledem k jeho významu půjčuji jen zřídka,“ říká k jedinému vystavenému dílu Lenka Sýkorová. Vyvoleným obrazem je monumentální akryl (2 × 2 metry) z roku 2003 nazvaný Linie č. 220, stěžejní dílo desetiletého malířova tvůrčího období. Barevné propletené linie, vycházející z jednoho bodu, předurčující další Sýkorovo směřování, jsou ikonou malířova lounského ateliéru. Podle Sýkorové je právě v tomto díle, které představuje vrchol principu náhodnosti a které stálo umělce mnoho sil, zakletá energie.

Zatímco jiné expozice bývají přeplněny obrazy, tato disponuje především texty, jejichž obsahem jsou autorovy názory a myšlenky. „Zdeněk Sýkora uměl velmi přesně popsat vlastní umělecký vývoj i své pocity. Texty jsou vybrané úryvky z rozhovorů, jeden je z dopisu Jindřichovi Chalupeckému,“ vysvětluje původ vystavených textových materiálů Lenka Sýkorová. Dále je v galerii k vidění kompletní prezentace bibliofilií s jeho ilustracemi (Máchův Máj, Nerudovy Písně kosmické…).

Škoda, že se k výstavě nemůže vyjádřit Zdeněk Sýkora. Jeho názor by byl jistě zajímavý. Sýkora upřednostňoval vlastní tvorbu před její popularizací a byl znám svojí neochotou poskytovat rozhovory a nezájmem sledovat, co o jeho umění píšou jiní. Jistě by však souhlasil se snahou své ženy připomenout originálním způsobem svoji osobu jako výjimečného umělce, malíře vizionáře a objevitele, ale i jako člověka nepřestávajícího vnímat a malovat přírodu.

Do instalace totiž přesahuje i již zmíněná loňská výstava Zdeňka Sýkory nazvaná Moje příroda, a to prostřednictvím právě vydané stejnojmenné publikace. Expozici Zdeněk Sýkora 100, úspornou na konkrétní ukázky malířovy tvorby, doplňuje zmíněná kniha obsahující všechny nejdůležitější Sýkorovy osobní i umělecké milníky. Zasvěcené texty Lenky Sýkorové ilustrují fotografie Sýkorových stěžejních děl včetně obrazů z nejstaršího období (Lodě na Vltavě, 1945; Zátiší s hruškou,1947…) a realizací.

K poznání méně známé stránky Zdeňka Sýkory přispívají také záběry z jeho osobního života i zdařilé umělecké snímky, které malíř pořídil jako člen lounského klubu fotografů amatérů a s kterými v mládí slavil úspěchy v soutěžích.