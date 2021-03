Země nomádů volá. Snímek oceněný dvěma Zlatými glóby se představuje v první české ukázce

PRAHA Snímek Země nomádů (Nomadland) režisérky Chloé Zhaové se stal nejúspěšnějším filmem letošních Zlatých glóbů. Odnesl si sošky za nejlepší režii a nejlepší film roku. Teď míří i do Česka. Tuzemským divákům se v premiéře představí 1. dubna.

Šedesátnice Fern (Frances McDormandová) v sobě nalézá touhu projet Amerikou v bílé dodávce. Při svém putování nalézá podobně smýšlející lidi, novodobé nomády. Příběh je intimní road movie o tom, co všechno může člověku dodat touhu žít.

Snímek natočila původem čínská režisérka Chloé Zhaová. Ta má zatím na svém kontě jen menší filmy jako Jezdec nebo Songs My Brothers Taught Me. Už letos by ale měla pod svá křídla vzít adaptaci komiksu Eternals od nakladatelství Marvel.



Hlavní roli Fran ztvárnila dvěma Oscary oceněná americká herečka Frances McDormandová. Sošky získala za vedlejší roli v dramatu Fargo (2007) a hlavní roli ve snímku Tři billboardy kousek za Ebbingem (2018)

Snímek Země nomádů vznikl na motivy knihy Nomadland americké spisovatelky Jessicy Bruderové.