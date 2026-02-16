Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy

„Včera (v neděli) jsme se rozloučili s mým milovaným manželem, drahým přítelem a jedním z nejvýznamnějších herců naší doby. Bob (Robert Duvall) zemřel pokojně doma, obklopen láskou a pohodlím,“ uvedla jeho manželka Luciana Duvallová v příspěvku na Facebooku.
„V každé ze svých mnoha rolí dal Bob vše svým postavám a pravdivosti lidského ducha, který představovaly. Tím nám všem zanechal něco trvalého a nezapomenutelného,“ doplnila manželka zesnulého herce. Poděkovala také všem jeho fanouškům za dlouholetou podporu.
Duvall se narodil v roce 1931 do rodiny admirála amerického námořnictva a amatérské herečky. Po studiích a vojenské službě se přestěhoval do New Yorku, kde začal svou hereckou kariéru převážně malými rolemi v seriálech a filmech. Podle agentury Reuters zaujal už svým prvním filmem, když v několika Oscary oceněné adaptaci románu Jako zabít ptáčka ztvárnil postavu Boo Radleyho.
Jeho nejvýraznější role vzešly ze spolupráce s režisérem Francisem Fordem Coppolou. Ve snímcích Kmotr a Kmotr II z první poloviny 70. let hrál Toma Hagena, poradce mafiánské rodiny Corleoneových. Objevil se také ve vietnamském eposu tohoto režiséra Apokalypsa z roku 1979. V něm ztvárnil roli podivínského podplukovníka Billa Kilgorea.
Za roli v Kmotrovi i v Apokalypse si vysloužil nominaci na cenu Oscar. Nominován byl také za snímky Velký Santini, Žaloba, Soudce a Apoštol, který také režíroval. Ocenění obdržel za roli ve snímku Něžné milosti, kde hrál country zpěváka na konci kariéry.
Celkem si zahrál v téměř 100 filmech. Objevil se také v několika významných seriálech, za roli kovboje v seriálu Prolomená stezka získal v roce 2006 ocenění Emmy za televizní tvorbu.
Duvall poslední roky života strávil v Los Angeles, v Argentině, kde se narodila jeho čtvrtá manželka Luciana, a na téměř 150hektarové farmě ve Virginii.