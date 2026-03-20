Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let

  15:12
Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl šestinásobným neporaženým mistrem světa v karate v profesionální střední váze.

Herec a mistr bojových umění byl ve čtvrtek převezen do nemocnice na Havaji po blíže nespecifikované „akutní zdravotní příhodě“. V pátek přišla smutná zpráva, že legendární herec zemřel.

„Ačkoli bychom rádi zachovali okolnosti jeho úmrtí v soukromí, vězte prosím, že byl obklopen svou rodinou a odešel v klidu,“ uvedla rodina v prohlášení zveřejněném na sociálních sítích.

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)
Chuck Norris (březen 2024)
Chuck Norris ve filmu Invaze U.S.A. (1985)
Podle dostupných informací se vše odehrálo velmi rychle a nečekaně, ještě den předtím byl herec spatřen při tréninku a působil ve skvělé kondici.

Herec před deseti dny oslavil 86. narozeniny. Na sociálních sítích tehdy sdílel video z tréninku, ve kterém ukázal, že i ve vysokém věku zůstává fyzicky aktivní a věrný bojovým uměním.

Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris, se proslavil jako filmový a seriálový akční hrdina a stal se ikonou popkultury. Diváci si ho pamatují především ze seriálu Walker, Texas Ranger nebo z filmů jako Delta Force či Missing in Action.

Než se stal hvězdou filmů a televize, Norris sklízel obrovské úspěchy v soutěžních bojových uměních. Stal se šestinásobným neporaženým mistrem světa v karate v profesionální střední váze. Založil také svůj vlastní americký styl karate s korejskými kořeny, známý někdy jako Chun Kuk Do, a organizaci United Fighting Arts Federation, která po celém světě udělila více než 3 300 černých pásů systému Chucka Norrise. Časopis Black Belt nakonec zapsal Norrise do své síně slávy jako držitele černého pásu 10. stupně, což je nejvyšší možné ocenění.

V mládí se chtěl stát policistou

Narodil se jako Carlos Ray Norris v Ryan v Oklahomě 10. března 1940 a vyrůstal v chudých poměrech. Ve 12 letech se s rodinou přestěhoval do Torrance v Kalifornii a po střední škole v roce 1958 vstoupil do amerického letectva. Právě během nasazení v Koreji začal trénovat bojová umění, včetně juda a Tang Soo Do.

„Na střední škole North Torrance jsem se věnoval gymnastice a fotbalu,“ řekl agentuře Associated Press v roce 1982. „Hrál jsem trochu fotbal, ale také jsem trávil hodně času na lavičce. Nikdy jsem nebyl opravdu sportovní, dokud jsem nebyl ve službě v Koreji.“

Poté, co byl v roce 1962 čestně propuštěn z armády, pracoval jako archivář ve společnosti Northrop Aircraft a ucházel se o místo policisty, ale byl zařazen na čekací listinu.

Mezitím otevřel studio bojových umění, které se rozrostlo v síť poboček, a mezi jeho žáky patřily takové hvězdy jako Bob Barker, Priscilla Presleyová, Donnie a Marie Osmondovi a Steve McQueen, jemuž později připsal zásluhu za to, že ho povzbudil k herecké kariéře.

Akční hrdina a čestný Texasan

Norris debutoval ve filmu jako neuvedený bodyguard ve snímku Dům sedmi rozkoší z roku 1968, kde se utkal v souboji s Deanem Martinem. V kruzích bojových umění se také setkal s Brucem Lee. Jejich přátelství – někdy i jako sparring partneři – vedlo k ikonickému souboji ve filmu Cesta draka z roku 1972, ve kterém Lee bojuje a zabíjí Norrisovu postavu v římském Koloseu.

Následně hrál ve více než 20 filmech, jako například Nezvěstni v boji, Delta Force a Mistr kickboxu.

„Chtěl jsem na plátně ztvárnit určitý obraz hrdiny. Viděl jsem spoustu filmů s antihrdiny, v nichž hlavní postava nebyla ani dobrá, ani zlá. Nebylo komu fandit,“ řekl Norris v roce 1982.

V roce 1993 se ujal své nejslavnější role, a to jako strážce zákona bojující proti zločinu v televizním seriálu „Walker, Texas Ranger“. Seriál běžel devět sezón a v roce 2010 mu tehdejší guvernér Rick Perry udělil titul čestného texaského rangera. Texaský senát ho později jmenoval čestným Texasanem.

Z vtipů o své osobě sestavil knihu

V roce 2004 se nečekaně objevil v komediální roli ve filmu Vybíjená. V posledních letech přijímal herecké role jen příležitostně, například ve filmu Postradatelní 2 z roku 2012 a ve sci-fi akčním filmu Agent Mutant z roku 2024.

Právě v době filmu Vybíjená se jeho image drsňáka stala doslova legendou. Fakta o Chucku Norrisovi se staly virálním hitem na internetu díky takovým přehnaným tvrzením, jako „Chuck Norris se utkal v souboji pohledů se sluncem – a vyhrál“ nebo „Chtěli Chucka Norrise umístit na horu Rushmore, ale žula nebyla dost tvrdá na jeho vousy“ nebo „Chuck Norris přišel do KFC, objednal si Big Mac a dostal ho.“

Norris se tím sám rád bavil a dokonce sestavil „The Official Chuck Norris Fact Book“, která kombinovala jeho oblíbené memy s údajně pravdivými příběhy a zásadami, podle nichž se snažil žít. Psal také knihy o výuce bojových umění, paměti, politické komentáře, historické romány z období občanské války a další.

Před rokem pochoval Chuck Norris svou matku, které bylo 103 let. Do konce života byl se svou ženou Genou. Chuck Norris má pět dětí: kaskadéry Mikea a Erica s jeho zesnulou exmanželkou Dianne Holechekovou, dvojčata Dakotu a Danilee s manželkou Genou Norrisovou a Dinu, která je výsledkem „jednorázového románku“ z počátku 60. let, jak odhalil ve své autobiografii.

