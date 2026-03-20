Herec a mistr bojových umění byl ve čtvrtek převezen do nemocnice na Havaji po blíže nespecifikované „akutní zdravotní příhodě“. V pátek přišla smutná zpráva, že legendární herec zemřel.
„Ačkoli bychom rádi zachovali okolnosti jeho úmrtí v soukromí, vězte prosím, že byl obklopen svou rodinou a odešel v klidu,“ uvedla rodina v prohlášení zveřejněném na sociálních sítích.
Podle dostupných informací se vše odehrálo velmi rychle a nečekaně, ještě den předtím byl herec spatřen při tréninku a působil ve skvělé kondici.
Herec před deseti dny oslavil 86. narozeniny. Na sociálních sítích tehdy sdílel video z tréninku, ve kterém ukázal, že i ve vysokém věku zůstává fyzicky aktivní a věrný bojovým uměním.
Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris, se proslavil jako filmový a seriálový akční hrdina a stal se ikonou popkultury. Diváci si ho pamatují především ze seriálu Walker, Texas Ranger nebo z filmů jako Delta Force či Missing in Action.
Než se stal hvězdou filmů a televize, Norris sklízel obrovské úspěchy v soutěžních bojových uměních. Stal se šestinásobným neporaženým mistrem světa v karate v profesionální střední váze. Založil také svůj vlastní americký styl karate s korejskými kořeny, známý někdy jako Chun Kuk Do, a organizaci United Fighting Arts Federation, která po celém světě udělila více než 3 300 černých pásů systému Chucka Norrise. Časopis Black Belt nakonec zapsal Norrise do své síně slávy jako držitele černého pásu 10. stupně, což je nejvyšší možné ocenění.
V mládí se chtěl stát policistou
Narodil se jako Carlos Ray Norris v Ryan v Oklahomě 10. března 1940 a vyrůstal v chudých poměrech. Ve 12 letech se s rodinou přestěhoval do Torrance v Kalifornii a po střední škole v roce 1958 vstoupil do amerického letectva. Právě během nasazení v Koreji začal trénovat bojová umění, včetně juda a Tang Soo Do.
„Na střední škole North Torrance jsem se věnoval gymnastice a fotbalu,“ řekl agentuře Associated Press v roce 1982. „Hrál jsem trochu fotbal, ale také jsem trávil hodně času na lavičce. Nikdy jsem nebyl opravdu sportovní, dokud jsem nebyl ve službě v Koreji.“
Poté, co byl v roce 1962 čestně propuštěn z armády, pracoval jako archivář ve společnosti Northrop Aircraft a ucházel se o místo policisty, ale byl zařazen na čekací listinu.
Mezitím otevřel studio bojových umění, které se rozrostlo v síť poboček, a mezi jeho žáky patřily takové hvězdy jako Bob Barker, Priscilla Presleyová, Donnie a Marie Osmondovi a Steve McQueen, jemuž později připsal zásluhu za to, že ho povzbudil k herecké kariéře.
Akční hrdina a čestný Texasan
Norris debutoval ve filmu jako neuvedený bodyguard ve snímku Dům sedmi rozkoší z roku 1968, kde se utkal v souboji s Deanem Martinem. V kruzích bojových umění se také setkal s Brucem Lee. Jejich přátelství – někdy i jako sparring partneři – vedlo k ikonickému souboji ve filmu Cesta draka z roku 1972, ve kterém Lee bojuje a zabíjí Norrisovu postavu v římském Koloseu.
Následně hrál ve více než 20 filmech, jako například Nezvěstni v boji, Delta Force a Mistr kickboxu.
„Chtěl jsem na plátně ztvárnit určitý obraz hrdiny. Viděl jsem spoustu filmů s antihrdiny, v nichž hlavní postava nebyla ani dobrá, ani zlá. Nebylo komu fandit,“ řekl Norris v roce 1982.
V roce 1993 se ujal své nejslavnější role, a to jako strážce zákona bojující proti zločinu v televizním seriálu „Walker, Texas Ranger“. Seriál běžel devět sezón a v roce 2010 mu tehdejší guvernér Rick Perry udělil titul čestného texaského rangera. Texaský senát ho později jmenoval čestným Texasanem.
Z vtipů o své osobě sestavil knihu
V roce 2004 se nečekaně objevil v komediální roli ve filmu Vybíjená. V posledních letech přijímal herecké role jen příležitostně, například ve filmu Postradatelní 2 z roku 2012 a ve sci-fi akčním filmu Agent Mutant z roku 2024.
Právě v době filmu Vybíjená se jeho image drsňáka stala doslova legendou. Fakta o Chucku Norrisovi se staly virálním hitem na internetu díky takovým přehnaným tvrzením, jako „Chuck Norris se utkal v souboji pohledů se sluncem – a vyhrál“ nebo „Chtěli Chucka Norrise umístit na horu Rushmore, ale žula nebyla dost tvrdá na jeho vousy“ nebo „Chuck Norris přišel do KFC, objednal si Big Mac a dostal ho.“
Norris se tím sám rád bavil a dokonce sestavil „The Official Chuck Norris Fact Book“, která kombinovala jeho oblíbené memy s údajně pravdivými příběhy a zásadami, podle nichž se snažil žít. Psal také knihy o výuce bojových umění, paměti, politické komentáře, historické romány z období občanské války a další.
Před rokem pochoval Chuck Norris svou matku, které bylo 103 let. Do konce života byl se svou ženou Genou. Chuck Norris má pět dětí: kaskadéry Mikea a Erica s jeho zesnulou exmanželkou Dianne Holechekovou, dvojčata Dakotu a Danilee s manželkou Genou Norrisovou a Dinu, která je výsledkem „jednorázového románku“ z počátku 60. let, jak odhalil ve své autobiografii.
10. března 2015