Zemřel americký hudební producent Phil Spector, který pracoval i s Beatles. Konec života strávil ve vězení

Los Angeles Ve věku 81 let zemřel americký hudební producent Phil Spector. S odvoláním na kalifornskou vězeňskou službu o tom dnes informovala agentura AP. Spector, který spolupracoval například s The Beatles či Tinou Turnerovou, si od roku 2009 odpykával 19letý trest vězení za vraždu.

Spector podle vězeňské služby amerického státu Kalifornie zemřel v sobotu v nemocnici „přirozenou smrtí“. Podle zpravodajského webu TMZ podlehl komplikacím spojeným s covidem-19.



Spector byl znám jako inovátor rockové hudby. Koncem 50. let patřil ke členům popové skupiny The Teddy Bears. Později spolupracoval například s The Beatles na albu Let It Be, s Tinou Turnerovou či skupinou The Ramones. Produkoval také první sólová alba Johna Lennona a George Harrisona.

Proslavil se hlavně jako tvůrce takzvaných zvukových stěn, což byly záznamy kupení zvuků jednotlivých hudebních nástrojů na sebe. V roce 1989 byl Spector uveden do Síně slávy rock and rollu. Podle agentury AP John Lennon Spectora kdysi nazval „největším hudebním producentem v historii“.

V roce 2009 Spectora soud shledal vinným z vraždy herečky Lany Clarksonové. Žena zemřela v roce 2003 na následky střelné rány do úst vypálené ze Spectorovy zbraně v jeho domě v Los Angeles. Právníci hudebního producenta tvrdili, že Clarksonová spáchala nedopatřením sebevraždu.