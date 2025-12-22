Zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem

Ve věku 74 let zemřel britský hudebník Chris Rea, zpěvák s nezaměnitelným chraplavým hlasem. Proslavil ho mimo jiné hit Driving Home For Christmas. Zpěvák před časem utrpěl mrtvici a potýkal se s dalšími zdravotními problémy, včetně cukrovky.
Chris Rea, Praha, 23. 2. 2012

Chris Rea, Praha, 23. 2. 2012 | foto:  Dan Materna, MAFRA

Za svoji kariéru rodák z anglického Middlesbroughu vydal přes dvě desítky alb a prodal na 30 milionů kopií nahrávek. Od roku 1973 byl členem skupiny Magdalene, v níž nahradil pozdějšího frontmana Whitesnake a Deep Purple Davida Coverdala. Kapelu Rea později přejmenoval na The Beautiful Losers.

Poté se vydal na sólovou dráhu, kterou nastartoval hit Fool (If You Think It’s Over) z roku 1978. Do celosvětového povědomí jej zapsala alba Road To Hell (1989) a Auberge (1991). Popularitu mu přineslo i album Water Sign (1983).

Vedle hudby byl Rea také vyhlášeným příznivcem automobilových závodů a formule 1, jejíž trojnásobný světový šampion Ayrton Senna ho inspiroval ke vzniku písně Saudade.

Rea koncertoval v minulosti i v Česku, před osmi lety vyprodal pražské Kongresové centrum.

